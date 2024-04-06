Зеленский: Чтобы закрыть Украину полностью, нужно 25 систем Patriot

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украине для полного закрытия своей территории от вражеских воздушных атак нужно 25 систем Patriot по 6-8 батарей в каждой.

Источник: интервью президента, показанное в эфире телемарафона в субботу вечером

Прямая речь: "Я вам не скажу, сколько у нас есть систем Patriot. Я вам скажу: чтобы закрыть Украину полностью, на будущее Украине желательно иметь 25 систем Patriot по 6-8 батарей в каждой. Не вижу здесь секретов, потому что уже все наши партнеры об этом прекрасно знают, даже знают точки, где должны стоять соответствующие системы и действовать.

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Системы Patriot или аналоги. Есть несколько аналогов в мире, они работают также очень неплохо. У нас системный подход к этому, он полностью рассчитан.

Да, выглядит как большое количество, но и территория Украины очень большая. Поэтому, чтобы закрыть полностью наше государство, даже те регионы, куда не прилетает или почти не прилетает, полностью накрыть наше государство, нам в структуре противовоздушной обороны Украины со всеми другими системами, которые у нас есть, нужно 25 систем Patriot".

Детали: Отвечая на вопрос, есть ли у Украины запасы ракет для ПВО и есть ли риск, что энергосистему "добьют окончательно", Зеленский сказал: "Они будут добивать нашу энергосистему, это их желание. Я считаю, что мы сможем пройти этот путь".

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"Мы много энергообъектов смогли защитить ПВО и другой защитой первого, второго и третьего уровня. Но есть ракеты, против которых эти защитные системы не работают, к сожалению. И здесь может сработать только система Patriot или аналог. И здесь нам приходится выбирать, какой объект защитить: один или другой, этот город или другой город, в тот или иной момент. Поэтому и из-за соответствующих передвижений того, что должно не передвигаться (системы ПВО - ред.), из-за соответствующих передвижений вы теряете где-то и скорость, и защиту", - пояснил он.

Зеленский подчеркнул, что сегодня интенсивность российских атак достаточно высока.

"Запас ПВО у нас на сегодня есть, но я считаю, что мы должны думать о том, что будет завтра. Завтра может интенсивность продолжиться такая - нам будет не хватать. Если они ежедневно будут бить так, как последний месяц, нам может не хватать ракет, и также это знают партнеры", - отметил президент.

Комментируя наличие боеприпасов у Сил обороны, Зеленский сказал: "Для контрнаступательных действий у нас снарядов нет, для защиты нашего государства есть несколько инициатив, которые начали работали, и у нас поступает оружие".

Президент также заверил, что сегодня боеприпасы "честно распределяются" по бригадам на наиболее напряженных направлениях.

"Что касается срыва контрнаступательных действий россиян, соответствующего оружия не хватает. Что касается срыва их действий на том или ином направлении - работать по их военным аэродромам, по их самолетам, которые бьют нас ракетами, по их вертолетам, складам и базам, для этого есть соответствующий дальнобойный снаряд или соответствующее оружие, вот этого нам не хватает. Все эти договоренности есть, но тем не менее, пока так", - добавил Зеленский.

Он также заявил, что партнеры готовы предоставить Украине в этом году лишь 10% истребителей F-16 от того объема, который нужен нашей стране.