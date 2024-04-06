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Россияне обстреляли Покровский район и убили 5 человек, среди которых несовершеннолетняя

Валентина РоманенкоСуббота, 6 апреля 2024, 21:36
Россияне обстреляли Покровский район и убили 5 человек, среди которых несовершеннолетняя
прокуратура Донетчины

В результате артиллерийских обстрелов Покровского района Донецкой области пять человек погибли, среди них несовершеннолетняя, еще двое получили ранения.

Источник: Донецкая областная прокуратура

Детали: По данным следствия, 6 апреля 2024 года войска РФ дважды обстреляли поселок Кураховка Покровского района. От попадания снарядов государства-агрессора по территории частного сектора погибли 4 человека. Среди погибших - 38-летняя мать и ее дочь 16 лет. Также получил ранения 52-летний мужчина.

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Кроме того, оккупанты нанесли удар по городу Красногоровка, в результате чего погиб 25-летний мужчина. Также получил телесные повреждения 29-летний горожанин. Ему оказана медицинская помощь.

Дословно: "Указанные населенные пункты враг атаковал из артиллерии. Прокуроры принимают все возможные и надлежащие меры для документирования военных преступлений, совершенных представителями вооруженных сил РФ".

Темы: Донецкая областьвойнапрокуратура
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