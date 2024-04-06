Зеленский: Надеемся на помощь от США, но согласны и на кредит

Президент Владимир Зеленский считает, что Конгресс США все же выделит дополнительную помощь Украине, в то же время наше государство согласилось бы на средства в кредит при отсутствии других вариантов.

Источник: интервью президента, показанное в эфире телемарафона

Прямая речь: "Что касается американской помощи, она критична в любом случае. Я все же считаю, что мы сможем получить положительное голосование Конгресса США.

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К большому сожалению, мы немного заложники этой ситуации. К большому сожалению, вопрос войны России против Украины стал сегодня внутриполитическим вопросом Соединенных Штатов, хотя это безопасность этого мира. И именно такой невзрослый подход я не понимаю...

К сожалению, мы заложники того, что это избирательный процесс в США. Тем не менее, я верю, работаю, надеюсь, что разум все же победит и мы получим соответствующую помощь".

Детали: В то же время президент заявил, что Украина согласилась бы получить средства от США в кредит.

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Прямая речь: "Один сенатор недавно был и говорит: "Ты согласишься на кредитные деньги?". "А какие есть варианты?" Он говорит: "Ну, если тебе скажут, что деньги кредитные или ты не получишь". Я говорю: "А зачем эти выборы, если нет никакого выбора". Поэтому мы согласимся на любой вариант.

Более того, если бы сегодня Украине предложили дать в кредит сегодня или бесплатно все через год, то мы бы сказали: "Только сегодня". Наш выбор один – выжить и победить. Мы это пробуем делать разными путями. Важно – чем быстрее, тем лучше".

Больше деталей: Относительно предоставления различными странами Украине замороженных активов РФ, Зеленский отметил, что в этом вопросе должны быть не только публичные сигналы, а конкретные действия.

"Очень конкретно: чтобы то или иное государство ЕС, особенно Бельгия, Великобритания, просто пусть возьмут свои деньги и передадут. Есть решение на уровне ЕС, им надо принять это решение – взять все деньги и передать Украине. Пока что кроме сигналов больше ничего нет. А оружие нужно сейчас", – сказал он.

Президент также подчеркнул, что за эти деньги Украина должна иметь возможность, например, покупать оружие у США.

Он также высказал мнение, что ряд стран не хотят передавать Украине замороженные активы РФ, поскольку они работают как депозит: "Замороженные активы иногда государства не хотят вам передать, потому что пока они там, они работают, это как депозит в банке. Оно лежит и дает процент. А если оно будет лежать у нас, оно не будет давать соответствующий процент".