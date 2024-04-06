Зеленский: Не могу звать иностранные войска воевать в Украину, потому что Россия поднимет хайп

Президент Владимир Зеленский заявил, что поддерживает инициативы относительно тренировочных или пограничных миссий иностранных государств в Украине, но не может призывать другие государства отправлять войска на войну.

Источник: интервью президента, показанное в эфире телемарафона

Прямая речь: "Там несколько предложений у Эммануэля (Макрона – ред.). Я поддержал публично и в разговоре с ним – чтобы тренировать наших ребят у нас, чтобы эта миссия могла приехать из того или иного государства. Я считаю, что это гораздо быстрее, чем отправлять наши бригады, а потом они возвращаются и также здесь должны получить боевой опыт на этой технике...

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Второе – построить ремонтные хабы, чтобы ремонтировать всю западную технику в Украине, в отдельных регионах, под землей и так далее. Это работает, и даже некоторые вещи мы уже делаем и видим, насколько это быстрее, чем когда мы отправляем танк или бронированную технику, отправляем месяц-два-три. С некоторыми экземплярами техники мы через три месяца получали ее обратно. То есть делать это в Украине, я это полностью поддерживаю.

Что касается пограничной миссии, он (Макрон – ред.) предложил, что "мы можем быть на границе". Ну как мы можем отказываться? Если они будут приезжать, мы только будем поддерживать".

Детали: В то же время Зеленский прокомментировал обсуждение о возможности размещения иностранных войск в Украине "в полном смысле этого слова". Он отметил, что не слышал деталей этого обсуждения между Макроном и партнерами и хотел бы их услышать от французского президента.

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Прямая речь: "Но я хочу объяснить свое отношение. Я не могу сегодня публично сказать: "Да, давайте, армии мира, приезжайте в Украину и воюйте". Потому что Россия поднимет этот хайп в мире, они начнут поднимать общества других государств, что нельзя отправлять своих детей на войну, что это не их война, начнут раскалывать единство между странами Европы и странами НАТО. Поэтому для нас это рискованно.

Потому что, если я выступлю с такой инициативой, Россия сделает все, чтобы остановить нам военную помощь других государств. Общества будут разделены, будут давить на лидеров своих государств, и они будут тормозить нам поставки те или иные.

Но если есть инициативы других государств, то давайте будем откровенными: у нас есть некоторые добровольческие формирования, когда люди с другим гражданством приезжают и воюют за Украину. Украина никогда не будет против, если кто-то хочет помочь Украине".