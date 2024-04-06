Зеленский о фортификациях: На некоторых направлениях до 98% работ выполнено

Президент Владимир Зеленский заявил, что строительство оборонительных сооружений на всех направлениях должно быть завершено "за пару месяцев", а на некоторых направлениях до 98% работ уже выполнено.

Источник: президент в интервью, показанном в эфире марафона, которое было записано на Черниговщине

Прямая речь: "За пару месяцев все будет сдано, по крайней мере такие обязательства по всем трем линиям (обороны – ред.). На некоторых горячих направлениях уже 92-98% выполненных работ".

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Детали: Зеленский отметил, что срок сдачи для всех направлений примерно одинаковы, "но чем ближе к горячим направлениям, там быстрее все строится".

На вопрос, достаточно ли Украина делает для эффективной обороны, президент сказал: "Делаем согласно запросу военных. Может ли это быть достаточно? Наверное, во время войны не может быть всего достаточно. Пока недостаточно, поэтому и работаем".