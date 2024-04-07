Выборы в Словакии выиграл пророссийский кандидат
Во втором туре президентских выборов в Словакии побеждает Петер Пеллегрини, набрав 53,12% голосов после обработки 100% бюллетеней.
Источник: портал volbysr.sk
Детали: По официальным данным, спикер парламента страны Петер Пеллегрини победил в президентской гонке, набрав 53,12% голосов.
Его оппонент - бывший министр иностранных дел Иван Корчок - проиграл, набрав 46,87% голосов.
Напомним: ЕП сообщала, что победа Пеллегрини, коалиционного партнера антиукраинского премьера Роберта Фицо, позволила бы ему консолидировать власть в одних руках, как у его венгерского коллеги Виктора Орбана.
В случае победы Пеллегрини придется сложить полномочия лидера его партии "Голос". При таком сценарии существует большая вероятность, что эта партия просто сольется с партией Роберта Фицо Smer-SD, и тогда Фицо вплотную приблизится к полному контролю над парламентским большинством.
Знать больше: Фицо в шаге к монопольной власти: чем важны президентские выборы в Словакии.