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Выборы в Словакии выиграл пророссийский кандидат

Ольга ГлущенкоВоскресенье, 7 апреля 2024, 02:58
Выборы в Словакии выиграл пророссийский кандидат
Петер Пеллегрини, фото: Tompos Márton в сети Х

Во втором туре президентских выборов в Словакии побеждает Петер Пеллегрини, набрав 53,12% голосов после обработки 100% бюллетеней.

Источник: портал volbysr.sk

Детали: По официальным данным, спикер парламента страны Петер Пеллегрини победил в президентской гонке, набрав 53,12% голосов.

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Его оппонент - бывший министр иностранных дел Иван Корчок - проиграл, набрав 46,87% голосов.

Напомним: ЕП сообщала, что победа Пеллегрини, коалиционного партнера антиукраинского премьера Роберта Фицо, позволила бы ему консолидировать власть в одних руках, как у его венгерского коллеги Виктора Орбана.

В случае победы Пеллегрини придется сложить полномочия лидера его партии "Голос". При таком сценарии существует большая вероятность, что эта партия просто сольется с партией Роберта Фицо Smer-SD, и тогда Фицо вплотную приблизится к полному контролю над парламентским большинством.

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Знать больше: Фицо в шаге к монопольной власти: чем важны президентские выборы в Словакии.

Темы: Словакиявиборыпрезидент
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