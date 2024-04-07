Оккупанты ночью атаковали Харьков - ранены три человека
Воскресенье, 7 апреля 2024, 08:51
Российские оккупанты в ночь на 7 апреля атаковали Харьков, в результате чего ранены три человека.
Источник: Харьковская ОВА
Детали: В 00:50 оккупанты ударили по Харькову беспилотниками, поврежден частный дом.
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Пострадал 62-летний мужчина - получил осколочные ранения.
Еще обоим, 64-летней женщине и 87-летнему мужчине, оказали медицинскую помощь на месте.
Также в 01:40 оккупанты ударили "Шахедами" по Лозовскому и Харьковскому районам.
ВИДЕО ДНЯ
Без пострадавших.