Россияне атаковали из "Градов" Гуляйполе: есть погибшие гражданские
Воскресенье, 7 апреля 2024, 10:17
Утром 7 апреля россияне обстреляли из "Градов" прифронтовое Гуляйполе Запорожской области, есть жертвы.
Источник: глава Запорожской ОГА Иван Федоров
Прямая речь Федорова: "Россияне обстреляли из "Градов" прифронтовое Гуляйполе Запорожской области и убили трех гражданских людей.
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Два мужчины и женщина погибли под завалами собственного дома, в который попал российский снаряд".
Детали: По данным властей, еще один мужчина ранен - его доставили в больницу.
Людей просят эвакуироваться из прифронтовых регионов.
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