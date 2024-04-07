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Россияне атаковали из "Градов" Гуляйполе: есть погибшие гражданские

Роман ПетренкоВоскресенье, 7 апреля 2024, 10:17
Россияне атаковали из Градов Гуляйполе: есть погибшие гражданские
deepstate

Утром 7 апреля россияне обстреляли из "Градов" прифронтовое Гуляйполе Запорожской области, есть жертвы.

Источник: глава Запорожской ОГА Иван Федоров

Прямая речь Федорова: "Россияне обстреляли из "Градов" прифронтовое Гуляйполе Запорожской области и убили трех гражданских людей.

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Два мужчины и женщина погибли под завалами собственного дома, в который попал российский снаряд".

Детали: По данным властей, еще один мужчина ранен - его доставили в больницу.

Людей просят эвакуироваться из прифронтовых регионов.

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Темы: Запорожская областьобстрел
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