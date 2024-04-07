Купянск: россияне попали авиабомбой в 4-этажку, из-под завалов достали тело женщины
Воскресенье, 7 апреля 2024, 11:17
Ночью на 7 апреля российская армия сбросила авиабомбу на жилую многоэтажку в Купянске на Харьковщине, погибла женщина.
Источник: Харьковская ОГА, ГСЧС
Детали: Ночью российская вражеская авиация сбросила управляемую авиабомбу на жилой район Купянска.
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Под завалами четырехэтажного дома в квартире на последнем этаже многоэтажки погибла женщина.
Для извлечения тела погибшей были привлечены подразделения ГСЧС, а также кран местного коммунального предприятия.
По данным властей, ей было 85 лет.
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