Купянск: россияне попали авиабомбой в 4-этажку, из-под завалов достали тело женщины

Ночью на 7 апреля российская армия сбросила авиабомбу на жилую многоэтажку в Купянске на Харьковщине, погибла женщина.

Источник: Харьковская ОГА, ГСЧС

Детали: Ночью российская вражеская авиация сбросила управляемую авиабомбу на жилой район Купянска.

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Под завалами четырехэтажного дома в квартире на последнем этаже многоэтажки погибла женщина.

Для извлечения тела погибшей были привлечены подразделения ГСЧС, а также кран местного коммунального предприятия.

По данным властей, ей было 85 лет.