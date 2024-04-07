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Россияне ударили по центру Харькова: четыре прилета, есть пострадавшие

Роман ПетренкоВоскресенье, 7 апреля 2024, 15:32
Россияне ударили по центру Харькова: четыре прилета, есть пострадавшие
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Днем 7 апреля россияне ударили по Харькову, есть раненые в результате прилетов по центру города.

Источник: мэр города Игорь Терехов, Харьковская ОГА

Прямая речь Терехова: "Город под обстрелом. Два взрыва".

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Детали: В ОВА добавили, что оккупанты наносят удары по Харькову

Жителей города и района просят быть в укрытиях.

Обновлено: Позже власти добавили, что удар был по центральным районам города, есть информация о раненых гражданских.

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По словам Терехова, зафиксировано четыре прилета по городу. Один пришелся в частный дом.

В ОВА уточнили, что враг обстрелял несколько районов города, в результате чего пострадали три женщины и гражданский мужчина.

Известно, что 45-летний мужчина получил осколочные ранения, еще у двух женщин в возрасте 37 и 72 диагностирована острая реакция на стресс.

Также около 14:00 прозвучали и другие взрывы, о последствиях власти пока не сообщили.

Темы: Харьковобстрел
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