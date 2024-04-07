В Орске прорвало вторую дамбу: остановлена работа местного НПЗ, введен режим ЧС

Работу НПЗ приостановили из-за паводка после того, как в российском Орске прорвало вторую дамбу, а вода уже подобралась ко второму большому городу – Оренбургу.

Источник: "Медуза", ТАСС, РБК

Детали: Режим ЧС федерального характера введён во всей Оренбургской области.

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Глава МЧС РФ заявил, что обстановка в Орске "критическая". Прямо сейчас людей продолжают эвакуировать из затопленных домов.

Глава МЧС также предложил "временно запретить продажу алкоголя в районах подтопления в Орске".

Также там приостановил работу единственный нефтеперерабатывающий завод в Оренбургской области "Орскнефтеоргсинтез", чтобы избежать экологической катастрофы.

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Все школы в Орске переведены на дистанционное обучение.

Также спасатели начали превентивную эвакуацию жителей 10 населенных пунктов в Курганской области, где с 5 апреля действует режим повышенной готовности.

Справка: В РФ режим ЧС федерального характера вводят, когда количество людей, погибших и пострадавших превышает 500 человек или сумма ущерба составляет свыше 1,2 млрд рублей.