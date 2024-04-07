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Орбан обрадовался победе Пеллегрини на выборах в Словакии

Кристина Бондарева, Роман ПетренкоВоскресенье, 7 апреля 2024, 13:28
Орбан обрадовался победе Пеллегрини на выборах в Словакии
пеллегрини, фото из твиттера

Главу правительства Венгрии Виктор Орбан поздравил с победой на выборах президента Словакии Петера Пеллегрини, коалиционного партнера антиукраинского премьера Роберта Фицо.

Источник: Орбан в Twitter (Х), "Европейская правда"

Детали: Орбан "искренне поздравил" Пеллегрини с его победой на президентских выборах в Словакии.

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"Большая победа для народа Словакии и большая победа для поклонников мира по всей Европе!", – написал Виктор Орбан.

Напомним, Пеллегрини во втором туре выборов президента Словакии победил прозападного дипломата, проукраинского экс-главу МИД Ивана Корчака с 53,12% голосов.

После победы Пеллегрини Фицо и его союзники консолидируют власть и будут контролировать парламент, правительство и президентский офис Словакии.

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После того, как действующая словацкая президентка Зузана Чапутова уйдет в отставку в июне, в Словакии больше не останется ни одного высокопоставленного чиновника, который безоговорочно поддерживал бы военную поддержку Киева и его усилия по силовой обороне от российской агрессии.

Виктор Орбан и Робер Фицо выступают за то, чтобы не поддерживать Украину оружием, а урегулирование войны происходило с помощью переговоров с Россией.

В первом туре выборов Пеллегрини занял второе место, а Корчок – первое. Подробно об этом говорилось в статье "Первое поражение Фицо".

Данные исследований, опубликованных за считанные дни до второго тура, прогнозировали победу Петеру Пеллегрини.

Темы: ОрбанСловакияРосcия
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