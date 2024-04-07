Буданов прогнозирует усиление российского наступления, но и не исключает украинское в 2024 году
Украина ожидает от России усиления наступательных действий в конце весны - начале лета, прежде всего под Донецком, заявил глава Главного управления разведки (ГУР) Кирилл Буданов.
Источник: Буданов в интервью немецкому телеканалу ARD, DW
Прямая речь Буданова: "Они (ВС РФ, - ред.) немного продвинутся в сторону Часового Яра.
Они будут двигаться в направлении города Покровска, стратегического направления Покровск".
Детали: При этом глава разведки считает, что до начала ожидаемого российского наступления значительных изменений на фронте не будет. "Ситуация достаточно сложная, но она под контролем", - заверил он.
В отличие от многих военных экспертов, которые придерживаются другой точки зрения, Буданов не исключает и украинского наступления в текущем году.
Однако говорить на эту тему подробнее он не стал, сославшись на то, что ответственность за эту сферу лежит на Генштабе ВСУ.
Как подчеркнул Буданов, Украина нуждается сейчас в дополнительных объемах артиллерийских систем, дополнительных объемах боеприпасов.