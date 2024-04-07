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Буданов прогнозирует усиление российского наступления, но и не исключает украинское в 2024 году

Роман ПетренкоВоскресенье, 7 апреля 2024, 13:55
Буданов прогнозирует усиление российского наступления, но и не исключает украинское в 2024 году
буданов, фото: УП

Украина ожидает от России усиления наступательных действий в конце весны - начале лета, прежде всего под Донецком, заявил глава Главного управления разведки (ГУР) Кирилл Буданов.

Источник: Буданов в интервью немецкому телеканалу ARD, DW

Прямая речь Буданова: "Они (ВС РФ, - ред.) немного продвинутся в сторону Часового Яра.

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Они будут двигаться в направлении города Покровска, стратегического направления Покровск".

Детали: При этом глава разведки считает, что до начала ожидаемого российского наступления значительных изменений на фронте не будет. "Ситуация достаточно сложная, но она под контролем", - заверил он.

В отличие от многих военных экспертов, которые придерживаются другой точки зрения, Буданов не исключает и украинского наступления в текущем году.

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Однако говорить на эту тему подробнее он не стал, сославшись на то, что ответственность за эту сферу лежит на Генштабе ВСУ.

Как подчеркнул Буданов, Украина нуждается сейчас в дополнительных объемах артиллерийских систем, дополнительных объемах боеприпасов.

Темы: Будановконтрнаступлениевойна
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