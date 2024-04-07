Буданов прогнозирует усиление российского наступления, но и не исключает украинское в 2024 году

Украина ожидает от России усиления наступательных действий в конце весны - начале лета, прежде всего под Донецком, заявил глава Главного управления разведки (ГУР) Кирилл Буданов.

Источник: Буданов в интервью немецкому телеканалу ARD, DW

Прямая речь Буданова: "Они (ВС РФ, - ред.) немного продвинутся в сторону Часового Яра.

Реклама:

Они будут двигаться в направлении города Покровска, стратегического направления Покровск".

Детали: При этом глава разведки считает, что до начала ожидаемого российского наступления значительных изменений на фронте не будет. "Ситуация достаточно сложная, но она под контролем", - заверил он.

В отличие от многих военных экспертов, которые придерживаются другой точки зрения, Буданов не исключает и украинского наступления в текущем году.

ВИДЕО ДНЯ

Однако говорить на эту тему подробнее он не стал, сославшись на то, что ответственность за эту сферу лежит на Генштабе ВСУ.

Как подчеркнул Буданов, Украина нуждается сейчас в дополнительных объемах артиллерийских систем, дополнительных объемах боеприпасов.