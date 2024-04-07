Британская разведка отчитывается об уменьшении российских потерь в марте

Разведка Великобритании отметила, что среднесуточные потери российских войск на поле боя в Украине сократились в течение марта.

Источник: обзор Минобороны Британии по поводу российско-украинской войны, сообщает "Европейская правда"

Детали: Как отмечено, среднесуточное количество потерь россиян, убитыми и ранеными, в течение марта 2024 сократилось на 74 человека в сутки до 913 человек в сутки.

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Уменьшение потерь соответствует меньшему количеству зарегистрированных атак за последний месяц, отмечают британские обозреватели.

Как они объясняют, уменьшение российских наступательных операций, скорее всего, отражает ряд факторов: период отдыха и перевооружения после захвата Авдеевки и намерение уменьшить количество сообщений о погибших во время мартовских выборов в России.

С момента вторжения в феврале 2022 года российские войска ежедневно несли в среднем 658 потерь.

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Но ежегодно наблюдался рост среднесуточного количества потерь: от 400 в 2022 году, 693 в 2023 до 913 в течение первого квартала 2024 года.

Увеличение потерь отражает постоянную зависимость России от массы по поддержанию давления на украинских фронтах.

Между тем эстонская разведка прогнозирует рост интенсивности боевых действий в Украине в следующие недели.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг считает, что дальнейшие боевые действия в Украине могут развиваться по двум сценариям в зависимости от того, смогут ли союзники в Альянсе сплотиться для помощи Киеву.