Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Британская разведка отчитывается об уменьшении российских потерь в марте

Кристина Бондарева, Роман ПетренкоВоскресенье, 7 апреля 2024, 14:29
Британская разведка отчитывается об уменьшении российских потерь в марте
фото: тасс

Разведка Великобритании отметила, что среднесуточные потери российских войск на поле боя в Украине сократились в течение марта.

Источник: обзор Минобороны Британии по поводу российско-украинской войны, сообщает "Европейская правда"

Детали: Как отмечено, среднесуточное количество потерь россиян, убитыми и ранеными, в течение марта 2024 сократилось на 74 человека в сутки до 913 человек в сутки.

Реклама:

Уменьшение потерь соответствует меньшему количеству зарегистрированных атак за последний месяц, отмечают британские обозреватели.

Как они объясняют, уменьшение российских наступательных операций, скорее всего, отражает ряд факторов: период отдыха и перевооружения после захвата Авдеевки и намерение уменьшить количество сообщений о погибших во время мартовских выборов в России.

С момента вторжения в феврале 2022 года российские войска ежедневно несли в среднем 658 потерь.

ВИДЕО ДНЯ

Но ежегодно наблюдался рост среднесуточного количества потерь: от 400 в 2022 году, 693 в 2023 до 913 в течение первого квартала 2024 года.

Увеличение потерь отражает постоянную зависимость России от массы по поддержанию давления на украинских фронтах.

Между тем эстонская разведка прогнозирует рост интенсивности боевых действий в Украине в следующие недели.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг считает, что дальнейшие боевые действия в Украине могут развиваться по двум сценариям в зависимости от того, смогут ли союзники в Альянсе сплотиться для помощи Киеву.

Темы: потери в войневойнаРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Россия добивает украинскую маневренную генерацию: что будет с Украиной при полном уничтожении ТЭС

В ООН заговорили об "экзистенциальной угрозе для народа Украины"

ISW: Недостаток ПВО ведет к медленным, но уверенным победам РФ на фронте

видео"Я что кого-то сбил?": ВРП показала видео с места смертельного ДТП с участием Тандыра

Кулеба: Мы бы не потеряли Трипольскую ТЭС, если бы имели достаточное количество Patriot

Поколение мужчин до 30 лет является наименее многочисленным для Украины, это угрожает мобилизации – NYT

Все новости...
потери в войне
Защитники уничтожили еще 820 оккупантов и 17 вражеских танков
Россияне на фронте потеряли более 200 единиц техники и около 800 человек
DeepState показал видео разгрома российского штурма, в котором было около 50 единиц техники
Последние новости
09:44
Министр обороны Германии сравнил Путина с Гитлером
09:22
Китайские банки начали блокировать платежи из России за электронику − СМИ
09:20
Российские хакеры получили доступ к переписке агентств США с Microsoft
08:58
Спецкомиссия в Польше пожаловалась в прокуратуру на бывших премьера и министра юстиции
08:57
РФ для пополнения потерь отправляет на войну военных Тихоокеанского флота - ГУР
08:49
Мы еще не присвоили себе государство. Но у нас есть наша власть, а не российский губернатор – Наталья Кривда
08:41
Удар россиян по Николаеву: раненый мужчина умер в больнице
08:20
Россия добивает украинскую маневренную генерацию: что будет с Украиной при полном уничтожении ТЭС
08:07
Силы обороны за сутки отминусовали 840 оккупантов и 34 артсистемы
07:55
Сейм Польши начал обсуждение проектов о либерализации абортов
Все новости...
Реклама: