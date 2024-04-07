WP описывает "мирный план" Трампа: Заставить Украину отдать территории

Экс-президент и кандидат в президенты США Дональд Трамп в частных разговорах говорил, что может прекратить войну РФ против Украины, заставив Украину отказаться от оккупированного Крыма и Донбасса.

Источник: The Washington Post со ссылкой на источники

Детали: Как утверждают люди, знакомые с планом Трампа, он заявлял, что может положить конец российской войне против Украины, заставив Украину отказаться от части территорий.

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По словам людей, которые частным образом обсуждали этот вопрос с Трампом или его советниками, предложение Трампа заключается в том, чтобы подтолкнуть Украину к передаче Крыма и Донбасса России, пишет издание.

Человек, который обсуждал этот вопрос непосредственно с Трампом, рассказал, что в частных разговорах экс-президент выразил мнение, что и Россия, и Украина "хотят сохранить лицо, они хотят найти выход", и что люди в некоторых частях Украины якобы были бы не против быть частью России.

Как пишет издание, признание российского контроля над частями Украины расширило бы границы диктатуры Путина после крупнейшей сухопутной войны в Европе со времен Второй мировой войны. Некоторые из сторонников Трампа пытаются убедить его не допустить такого развития событий.

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Так, сенатор-республиканец Линдси Грэм заявил, что тратит "100 процентов своего времени на разговоры с Трампом об Украине".

"Он (Путин – ред.) должен заплатить цену. Он не может победить в итоге", - добавил Грэм.

Он рассказал, что предостерегал от предоставления России желаемых земель и хочет, чтобы Трамп поддержал путь к вступлению Украины в НАТО.

"Как по мне, вы можете закончить эту войну, если обеспечите вступление Украины в НАТО и ЕС. Он (Трамп - ред.) не очень много говорит об этом. Я не знаю, очень ли он много об этом думал", - добавил сенатор-республиканец.

Представители кампании Трампа отказались напрямую отвечать на вопросы для этой статьи.

"Любые спекуляции относительно плана президента Трампа исходят от неназванных и неосведомленных источников, которые не имеют никакого представления о том, что происходит или что произойдет", - заявила пресс-секретарь кампании Каролина Левитт.

Она добавила, что "президент Трамп - единственный, кто говорит о прекращении убийств".

Как пишет издание, информация о плане Трампа по Украине появилась в Вашингтоне в ноябре прошлого года во время встречи в Heritage Foundation между правоцентристами и делегацией Европейского совета по международным отношениям, которая прибыла с визитом.

По словам "многих людей, присутствовавших на встрече", бывший помощник Трампа в Белом доме Майкл Антон описал контуры "мирного плана" Трампа как уступку Украиной территории в Крыму и на Донбассе, ограничение расширения НАТО и побуждение Путина ослабить его растущую зависимость от Китая.

В марте Антон, с которым издание связалось по телефону, сказал, что не разговаривал с Трампом в течение 18-24 месяцев, и отрицал, что знает что-то о планах Трампа по Украине. На дальнейшие вопросы он не ответил.

Что предшествовало: Ранее Трамп часто хвастался, что в случае избрания президентом мог бы закончить войну между Россией и Украиной в течение 24 часов, но не сообщал деталей.