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МАГАТЭ заявило о взрыве беспилотника на территории ЗАЭС

Катерина ТищенкоВоскресенье, 7 апреля 2024, 17:59
МАГАТЭ заявило о взрыве беспилотника на территории ЗАЭС
ЗАЭС, иллюстративное фото Anadolu Agency via Getty Images

Международное агентство по атомной энергии заявило о взрыве беспилотника на территории оккупированной Запорожской АЭС в воскресенье.

Источник: МАГАТЭ в соцсети Х, РИА Новости

Дословно МАГАТЭ: "Эксперты МАГАТЭ были проинформированы ЗАЭС о том, что сегодня на территории станции сдетонировал беспилотник. Такая детонация соответствует наблюдениям МАГАТЭ".

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Прямая речь гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси: "Я призываю воздержаться от действий, которые противоречат пяти принципам МАГАТЭ и ставят под угрозу ядерную безопасность".

Детали: МАГАТЭ не уточнило, чей дрон взорвался на территории ЗАЭС.

Перед этим российские пропагандисты со ссылкой на оккупационную "пресс-службу" станции заявили, что ВСУ якобы атаковали купол 6-го энергоблока ЗАЭС, критических повреждений и пострадавших нет, радиационный фон в норме.

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В Росатоме заявили, что ЗАЭС якобы подверглась беспрецедентной серии атак дронов, в результате чего были ранены трое сотрудников.

Украинская сторона пока не комментировала события на ЗАЭС.

Темы: ЗАЭСМАГАТЭбеспилотники
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