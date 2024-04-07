Возле Крынок оккупанты расстреляли украинских пленных – Офис генпрокурора

Согласно опубликованному видео, вблизи оккупированных Крынок на Херсонщине российские оккупанты расстреляли украинских военнопленных.

Источник: Офис генерального прокурора Украины, омбудсмен Дмитрий Лубинец в Telegram

Дословно: "7 апреля 2024 года в одном из Telegram-каналов опубликована видеозапись, на которой зафиксировано, как российские военные расстреливают трех пленных украинских военнослужащих.

Реклама:

На видео видно, как представитель ВС РФ производит в безоружных неподвижных военных несколько выстрелов, вероятно из автомата.

В описании под записью указано, что событие произошло вблизи Крынок Олешковской общины Херсонской области".

Детали: Под процессуальным руководством Херсонской областной прокуратуры ГУНП в Херсонской области начало досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

ВИДЕО ДНЯ

В Офисе генпрокурора добавили, что "в очередной раз представители страны-агрессора показательно игнорируют положения Женевской конвенции по обращению с военнопленными, что свидетельствует о поддержке таких действий высшим командованием российских вооруженных сил".

Обновлено: Позже омбудсмен Дмитрий Лубинец сообщил, что обратился с официальными письмами в ООН и МККК, чтобы организации задокументировали факт очередного нарушения РФ норм международного гуманитарного права.

"Это должно стать доказательной базой для трибунала над преступниками", - написал он.