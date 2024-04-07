Зеленский: Ищем возможность защиты неба для Харькова, "Петриотам" место в Украине

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина ищет возможность дать Харькову больше защиты неба и призвал партнеров передать Украине средства ПВО.

Источник: вечернее обращение президента

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Прямая речь: "Мы ищем возможности дать Харькову больше защиты неба – и это задача как для военных, так и для всех дипломатов Украины – для каждого и каждой, кто отвечает за международную коммуникацию, кто ежедневно должен быть в диалоге с партнерами.

Совершенно очевидно, что имеющихся у нас, в Украине, средств ПВО не хватает – и это очевидно для всех наших партнеров. И мир наконец должен услышать эту боль, которую российские террористы наносят Харькову, наносят Купянску, городам Донетчины, Запорожью, Сумщине, многим другим нашим украинским общинам...

Есть системы ПВО в мире, которые могут помочь. Нужна только политическая воля, чтобы эти системы были переданы Украине".

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Детали: Президент также заявил, что "сейчас "Петриотам" место именно в Украине, чтобы впоследствии не пришлось их применять как минимум по всему восточному флангу НАТО".