Зеленский призвал бороться за внимание к Украине: Конфликты распространяются по миру не без помощи РФ

Президент Владимир Зеленский заявил, что сейчас нужно значительно больше усилий, чтобы украинская тематика оставалась в фокусе мирового внимания, ведь конфликты и нестабильность распространяются по миру "не без российских инвестиций".

Источник: вечернее обращение президента, сайт президента

Детали: Зеленский рассказал, что говорил с амбассадорами украинской благотворительной платформы United24 перед подготовкой ежегодного саммита платформы.

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Прямая речь: "Сейчас все видят, что нужно гораздо больше личной энергии, гораздо больше усилий, чтобы украинская тематика оставалась в фокусе мирового внимания одновременно со многими другими проблемами и конфликтами.

Год – непростой. Год выборов в разных странах и в Евросоюзе. Конфликты и нестабильность продолжают распространяться по миру – и не без российских инвестиций в насилие.

И я благодарен всем, кто с Украиной после этих лет войны. Спасибо всем, кто верит в нас и помогает нам. Украина имеет все возможности, чтобы достичь своих целей. Главное – быть в единстве со всеми в мире, кто ценит жизнь – жизнь, безопасную от террора".

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Больше деталей: Как сообщил ранее сайт президента, Зеленский встретился с амбассадорами фандрейзинговой платформы United24 в онлайн-формате.

Во встрече приняли участие: философ, публицист, профессор Стэнфордского университета Фрэнсис Фукуяма, астронавт NASA Скотт Келли, основатель Virgin Group Ричард Брэнсон, актеры Миша Коллинз, Марк Хэмилл, Лиев Шрайбер, Кэтрин Винник и Иванна Сахно, историк Тимоти Снайдер, кантри-певец Брэд Пейсли, представители группы Imagine Dragons Вейн Сермон, Бен МакКи и Мак Рейнольдс.