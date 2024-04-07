Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Зеленский призвал бороться за внимание к Украине: Конфликты распространяются по миру не без помощи РФ

Катерина ТищенкоВоскресенье, 7 апреля 2024, 21:13
Зеленский призвал бороться за внимание к Украине: Конфликты распространяются по миру не без помощи РФ
Зеленский во время онлайн-встречи с амбассадорами United24, фото ОП

Президент Владимир Зеленский заявил, что сейчас нужно значительно больше усилий, чтобы украинская тематика оставалась в фокусе мирового внимания, ведь конфликты и нестабильность распространяются по миру "не без российских инвестиций".

Источник: вечернее обращение президента, сайт президента

Детали: Зеленский рассказал, что говорил с амбассадорами украинской благотворительной платформы United24 перед подготовкой ежегодного саммита платформы.

Реклама:

Прямая речь: "Сейчас все видят, что нужно гораздо больше личной энергии, гораздо больше усилий, чтобы украинская тематика оставалась в фокусе мирового внимания одновременно со многими другими проблемами и конфликтами.

Год – непростой. Год выборов в разных странах и в Евросоюзе. Конфликты и нестабильность продолжают распространяться по миру – и не без российских инвестиций в насилие.

И я благодарен всем, кто с Украиной после этих лет войны. Спасибо всем, кто верит в нас и помогает нам. Украина имеет все возможности, чтобы достичь своих целей. Главное – быть в единстве со всеми в мире, кто ценит жизнь – жизнь, безопасную от террора".

ВИДЕО ДНЯ

Больше деталей: Как сообщил ранее сайт президента, Зеленский встретился с амбассадорами фандрейзинговой платформы United24 в онлайн-формате.

Во встрече приняли участие: философ, публицист, профессор Стэнфордского университета Фрэнсис Фукуяма, астронавт NASA Скотт Келли, основатель Virgin Group Ричард Брэнсон, актеры Миша Коллинз, Марк Хэмилл, Лиев Шрайбер, Кэтрин Винник и Иванна Сахно, историк Тимоти Снайдер, кантри-певец Брэд Пейсли, представители группы Imagine Dragons Вейн Сермон, Бен МакКи и Мак Рейнольдс.

Темы: Зеленскийпомощь Украинеблаготворительность
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Зеленский подписал закон об изменениях условий мобилизации

Умер писатель и общественный деятель Дмитрий Капранов

Франция решила пригласить РФ на юбилей высадки союзников в Нормандии - СМИ

Китай хочет мирной конференции для урегулирования войны, но при совместном участии РФ и Украины

На войне погиб мэр Лебедина Сумской области Баклыков

фотоВ Копенгагене масштабный пожар охватил здание исторической биржи

Все новости...
Зеленский
Зеленский: Ищем возможность защиты неба для Харькова, "петриотам" место в Украине
"Готовим ответ": Зеленский пообщался с Сырским, Малюком и Будановым
Зеленский о блокировании границы с Польшей: Мы построили несколько путей в обход
Последние новости
19:16
Tesla приостанавливает поставки Cybertruck из-за возможной проблемы с педалью акселератора
19:12
"Надели кандалы и растянули тело в форме звезды": украинец рассказал о пытках россиян
19:10
ПАСЕ призвала изъять замороженные активы РФ в пользу Украины
19:10
Движение по Подольско-Воскресенскому мосту откроют в сентябре – Кличко
19:05
В Румынии заметили российских шпионов среди беженцев из Украины
18:53
Суд отменил арест 20% акций Lifecell
18:51
Антикоррупцонные органы взялись за генерала СБУ Витюка – СМИ
18:32
Движение "ЧЕСНО": За прошлый год в Украине засудили более 300 предателей
18:17
Путину и Зеленскому в Молдове доверяют одинаково - опрос
18:11
Спорт, вероятно, уменьшает количество стресса: это отражается на здоровье сердца и психике
Все новости...
Реклама: