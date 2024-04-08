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Обстрелы Сумщины: более 170 взрывов за день, один человек получил ранение

Ольга ГлущенкоПонедельник, 8 апреля 2024, 04:42
Обстрелы Сумщины: более 170 взрывов за день, один человек получил ранение
последствия вражеских обстрелов Сумской области, иллюстративное фото ОВА

В течение прошлого дня россияне совершили 40 обстрелов территорий Сумской области, атаковали различным вооружением, пускали ракеты и сбрасывали мины, в результате артобстрела в Миропольской громаде ранения получил один человек.

Источник: военная администрация Сумской области

Дословно: "Зафиксировано 173 взрыва. Обстрелам подверглись Хотинская, Миропольская, Белопольская, Ворожбянская, Краснопольская, Великописаревская, Путивльская, Шалыгинская, Есманьская, Зноб-Новгородская, Середино-Будская громады".

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Детали: По Хотинской громаде враг бил из артиллерии и минометов – 18 взрывов.

Шалигинскую громаду атаковал минометным обстрелом, 4 взрыва.

В Зноб-Новгородской громаде также зафиксировали минометный обстрел, 5 взрывов.

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По Есманьской громаде были минометные обстрелы, артобстрел, авиаудар с вертолета с пуском 4 ракет.

На Краснопольскую громаду враг сбросил ВОГ с БпЛА, совершил артиллерийский и минометные обстрелы, 21 взрыв.

Середино-Будскую громаду атаковал FPV-дроном-камикадзе, также были артобстрел и минометные обстрелы – 32 взрыва.

В Белопольской громаде тоже зафиксировали атаки FPV-дрона-камикадзе, обстрелы из РСЗО, артиллерии, гранатометов. Всего – 32 взрыва.

По Ворожбянской громаде россияне нанесли обстрел из танка, 8 взрывов.

По Великописаревской громаде ударили из артиллерии, минометов и сбросили ВОГ с БпЛА, 7 взрывов.

На Путивльскую громаду оккупанты сбросили 3 мины.

По Миропольской громаде были минометные обстрелы и артобстрел, в общем – 29 взрывов. В результате вражеского артобстрела получил ранения один человек.

Темы: Сумская областьобстрелвзрыв
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