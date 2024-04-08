Силы ПВО уничтожили ночью 17 из 24 вражеских "Шахедов" – Генштаб

Ночью 8 апреля силы ПВО уничтожили 17 из 24 вражеских ударных беспилотников, которые россияне запустили по Украине.

Источник: утренняя сводка Генштаба

Дословно: "Ночью, российские оккупанты снова атаковали Украину, применив 24 БпЛА типа "Shahed". Силами и средствами противовоздушной обороны Украины 17 ударных БпЛА были уничтожены".

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Детали: За прошедшие сутки произошло 76 боевых столкновений.

В общем, враг нанес 7 ракетных и 104 авиационных удара, совершил 108 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

Под артиллерийским огнем были более 100 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.

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На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионную деятельность с целью недопущения переброски украинских войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы.

На Купянском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел.

На Лиманском направлении защитники отбили 2 атаки противника в районе населенного пункта Терны Донецкой области, где враг пытался прорвать оборону.

На Бахмутском направлении украинские воины отбили 31 атаку в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области; Часов Яр, Спирное, Выемка, Федоровка, Раздоловка, Веселое, Богдановка, Ивановское, Клищеевка, Андреевка Донецкой области.

На Авдеевском направлении защитники отбили 8 атак в районах населенных пунктов Первомайское, Невельское, Нетайлово Донецкой области, где враг пытался выбить украинские подразделения из занимаемых рубежей.

На Новопавловском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Красногоровка, Победа, Новомихайловка, где противник при поддержке авиации 22 раза пытался прорвать оборону.

На Ореховском направлении враг 5 раз атаковал позиции украинских защитников в районах Старомайорского Донецкой области; Роботино Запорожской области.

На Херсонском направлении в течение минувших суток противник совершил 8 безуспешных атак позиций украинских войск.

Вместе с тем за прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла удары по 1 пункту управления, 5 зенитно-ракетных комплексах, 1 башне связи и 13 районах сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.

Подразделения ракетных войск нанесли поражение по 1 зенитно-ракетному комплексу, 1 пункту управления БпЛА, 1 артиллерийской системе, 3 районам сосредоточения вооружения и военной техники оккупантов.