Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В российском Владивостоке загорелся уникальный ледокол: есть погибший и пострадавшие

Ирина БалачукПонедельник, 8 апреля 2024, 08:09
В российском Владивостоке загорелся уникальный ледокол: есть погибший и пострадавшие
Фото РИА Новости

В российском Владивостоке произошел пожар на многофункциональном судне снабжения усиленного ледового класса "Катерина Великая", в результате чего один человек погиб, трое пострадали.

Источник: российское пропагандистское издание "РИА Новости", Дальневосточная транспортная прокуратура в Telegram

Дословно прокуратура: "Сегодня в районе 3 часов утра в Центре судоремонта "Дальзавод" в Приморье произошло возгорание многофункционального судна снабжения "Катерина Великая". Пожар ликвидирован. По предварительным данным, 3 человека находятся в больнице, 1 – погиб".

Реклама:

Детали: По данным ГУ МЧС по Приморскому краю, на момент прибытия пожарных из кормовой части судна шел дым, было задымление в трюмах. МЧСники спасли пять человек, трое из которых пострадали из-за воздействия опасных факторов пожара.

Сообщается, что в результате пожара огнем повреждено технологическое помещение на площади около 50 квадратных метров. Причина пожара и ущерб устанавливаются.

Первое многофункциональное судно снабжения усиленного ледового класса "Катерина Великая" называли "уникальным судном" и "мегаледоколом". Оно сошло со стапеля судостроительного комплекса "Звезда" в 2020 году. Сообщается, что судно может преодолевать арктические льды толщиной до 1,5 метра.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: Росcияпожар
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Спикера Джонсона призвали подать в отставку из-за вопроса денег для Украины

Белый дом готов рассмотреть законопроекты о финансировании, в частности для Украины

фотоУ семьи экс-главы Львовского облсовета нашли множество недвижимости

Журналисты требуют заменить Наталью Гуменюк: "Не дает показывать защитников Херсонщины"

Трамп задремал на суде в Нью-Йорке - СМИ

Антикоррупцонные органы взялись за генерала СБУ Витюка – СМИ

Все новости...
Росcия
За сутки ВСУ обезвредили 890 оккупантов, уничтожили 13 танков и 40 артсистем – Генштаб
"Миллион рублей в Киеве и сине-желтый флаг": росТВ показало еле живых задержанных за "Крокус"
The Economist: Россия хочет превратить Харьков в "серую зону", непригодную для жизни
Последние новости
03:18
Канада предусмотрела в бюджете $1,16 млрд на вооружение для Украины
02:47
Спикера Джонсона призвали подать в отставку из-за вопроса денег для Украины
01:29
В Румынии над военной авиабазой летали неизвестные дроны
00:54
DeepState: враг продвинулся в Очеретино
00:39
Госдеп: США не могут отражать атаки в небе над Украиной, чтобы не втягиваться в противостояние с Россией
00:14
ПСЖ в большинстве разгромил "Барселону" и вышел в полуфинал Лиги чемпионов
00:09
футбол"Боруссия" в безумном матче одолела "Атлетико" на пути в полуфинал Лиги чемпионов
23:45
Президент Грузии срочно обратилась к Макрону и Мишелю из-за закона об "иноагентах"
23:43
Из Донецкой области эвакуировали еще 49 жителей в Ровенскую и Львовскую области
23:24
Госдеп: Блинкен обсудит китайскую военную помощь России на встрече G7
Все новости...
Реклама: