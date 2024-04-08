В российском Владивостоке загорелся уникальный ледокол: есть погибший и пострадавшие

В российском Владивостоке произошел пожар на многофункциональном судне снабжения усиленного ледового класса "Катерина Великая", в результате чего один человек погиб, трое пострадали.

Источник: российское пропагандистское издание "РИА Новости", Дальневосточная транспортная прокуратура в Telegram

Дословно прокуратура: "Сегодня в районе 3 часов утра в Центре судоремонта "Дальзавод" в Приморье произошло возгорание многофункционального судна снабжения "Катерина Великая". Пожар ликвидирован. По предварительным данным, 3 человека находятся в больнице, 1 – погиб".

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Детали: По данным ГУ МЧС по Приморскому краю, на момент прибытия пожарных из кормовой части судна шел дым, было задымление в трюмах. МЧСники спасли пять человек, трое из которых пострадали из-за воздействия опасных факторов пожара.

Сообщается, что в результате пожара огнем повреждено технологическое помещение на площади около 50 квадратных метров. Причина пожара и ущерб устанавливаются.

Первое многофункциональное судно снабжения усиленного ледового класса "Катерина Великая" называли "уникальным судном" и "мегаледоколом". Оно сошло со стапеля судостроительного комплекса "Звезда" в 2020 году. Сообщается, что судно может преодолевать арктические льды толщиной до 1,5 метра.