Израиль вывел войска с юга сектора Газы, но война далека от завершения − ЦАХАЛ

Армия обороны Израиля в ночь на воскресенье отвела свои подразделения с юга сектора Газа, но война с ХАМАС еще продолжается и далека от завершения, заявил начальник штаба ЦАХАЛа генерал-лейтенант Герци Галеви.

Источник: The Times of Israel, CNN, The Jerusalem Post

Детали: Галеви также заявил, что ЦАХАЛ будет знать, как вернуться к боевым действиям в случае перемирия в рамках соглашения об освобождении заложников, и что возвращение заложников является более насущным вопросом, чем другие цели.

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Прямая речь начальника штаба ЦАХАЛа: "Мы ведем эту войну по-другому, она отличается от предыдущих. Война в Газе продолжается, и мы далеки от того, чтобы остановиться. Высокопоставленные чиновники ХАМАСа все еще скрываются. Рано или поздно мы доберемся до них. Мы делаем успехи, продолжая убивать все больше террористов и командиров и уничтожать все больше террористических инфраструктур, в том числе и прошлой ночью".

Детали: Он заверил, что Израиль "не оставит бригады ХАМАС действовать в какой-либо части сектора".

"У нас есть планы, и мы будем действовать, когда решим. Одновременно с наступательными действиями мы разрешаем доставку гуманитарной помощи в сектор. Интерес ХАМАС заключается в том, чтобы создать гуманитарный кризис в Газе, чтобы потребовать прекращения войны", − заявил Галеви.

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По его словам, ХАМАС пытается взять под контроль гуманитарную помощь и препятствует ее распределению, чтобы вернуть и контролировать сектор Газы, но "этого не должно произойти".

"Поэтому мы продолжаем лишать ХАМАС его военного и правительственного потенциала, чтобы обеспечить стабильность в регионе", − добавил Галеви.

Он также заверил, что Израиль постарается сделать все, чтобы как можно скорее вернуть всех заложников.

Для справки: Со времени кровавого нападения ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года прошло полгода.

7 апреля ЦАХАЛ объявил, что завершил активную фазу вторжения в войне, но оставил открытой возможность нового вторжения на юг Газы в будущем.

The Jerusalem Post сообщал, что ЦАХАЛ вывел всю 98-ю дивизию из города Хан-Юнис на юге Газы, сейчас там осталась только одна израильская армейская бригада, которая должна обеспечить безопасность коридора, связывающего юг Израиля с побережьем сектора Газы.

Сообщается, что этот коридор позволяет ЦАХАЛу совершать рейды в северной и центральной частях Газы, препятствует возвращению палестинцев в северную часть сектора и позволяет гуманитарным организациям доставлять помощь непосредственно в северную часть Газы.

В определенный момент ЦАХАЛ имел пять дивизий, насчитывавших от 30 000 до 40 000 военнослужащих в глубине Газы, а также еще большие силы вокруг сектора. Эти силы значительно сократили в середине января, когда ЦАХАЛ объявил, что достиг оперативного контроля над северной частью Газы и освободил 63 дивизию, чтобы она вернулась к выполнению стандартных обязанностей на северной границе, где Израиль противостоит Хезболле.

The Jerusalem Post пишет, что с декабря и до сих пор 98-я дивизия уничтожала силы ХАМАСа в Хан-Юнисе и его окрестностях, имея в своем распоряжении около семи бригад.

Сообщается, что в начале февраля 98-я дивизия выполнила большую часть своей миссии, но продолжала проводить более мелкие операции в таких районах, как квартал Хамед в Хан-Юнисе.

Высшие должностные лица Израиля считали, что главной причиной удержания 98-й дивизии в Хан-Юнисе было достижение уступок со стороны ХАМАСа в переговорах об обмене заложниками.

ХАМАС немедленно объявил, что вывод войск ЦАХАЛа, пусть и частичный, является победой, поскольку он требовал вывода израильских войск, в том числе и войск из северной части Газы.

Издание отмечает, что теперь внимание мира, скорее всего, будет приковано к тому, захватит ли ЦАХАЛ Рафах первым, заключит ли Хамас соглашение об освобождении заложников, чтобы избежать такого вторжения, или Израиль пойдет на дальнейшие уступки требованиям ХАМАСа по возвращению большего количества палестинцев в северную часть Газы.