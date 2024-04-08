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Смерть в киевском фуникулере: на юношу напал правоохранитель

Станислав ПогориловПонедельник, 8 апреля 2024, 11:25
Смерть в киевском фуникулере: на юношу напал правоохранитель
Фото: Getty Images

Государственное бюро расследований открыло уголовное производство по факту смерти юноши в киевском фуникулере 7 апреля.

Источник: пресс-службы ГБР, Управление государственной охраны

Дословно: "7 апреля на станции столичного фуникулера возник конфликт между мужчиной, который служит водителем в правоохранительном органе, и несовершеннолетним. После выхода из вагона на верхней станции правоохранитель толкнул подростка. Тот упал, разбил головой стекло, получив смертельный порез шеи. Несовершеннолетний скончался на месте происшествия".

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Детали: Сообщается, что задержанный милиционер уже отстранен от выполнения своих обязанностей.

В УГО сообщили, что уже оказывают всю необходимую помощь правоохранительным органам и будут "всячески способствовать в проведении досудебного расследования".

Сейчас проводится весь комплекс оперативно-следственных действий, решается вопрос объявления о подозрении задержанному правоохранителю по подозрению в умышленном убийстве.

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Процессуальное руководство осуществляет Киевская специализированная прокуратура в сфере обороны.

Темы: чрезвычайное происшествиеКиев
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