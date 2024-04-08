По Украине распространялась тревога из-за угрозы баллистики: в Одессе и в Запорожье слышали взрывы
Понедельник, 8 апреля 2024, 12:58
Власти Украины объявляли воздушную тревогу в 12 областях из-за угрозы баллистики. Опасность длилась 48 минут.
Источник: карта тревог, Воздушные силы ВСУ, Общественное в Telegram
Дословно ВС: "Внимание! Угроза применения баллистического вооружения с юго-востока!".
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Тревогу объявили в восточных, южных и центральных областях.
Общественное сообщает, что в Одессе и в Запорожье слышали звуки взрывов.
Обновлено: В 12:47 тревоги начали отменять. Сейчас угроза сохраняется для Харьковской, Днепропетровской и Запорожской областей.
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В 12:52 Общественное сообщило, что в Запорожье прогремел повторный взрыв.
В 13:09 Воздушные силы сообщили об отбое угрозы во всех областях.