По Украине распространялась тревога из-за угрозы баллистики: в Одессе и в Запорожье слышали взрывы

Власти Украины объявляли воздушную тревогу в 12 областях из-за угрозы баллистики. Опасность длилась 48 минут.

Источник: карта тревог, Воздушные силы ВСУ, Общественное в Telegram

Дословно ВС: "Внимание! Угроза применения баллистического вооружения с юго-востока!".

Реклама:

Тревогу объявили в восточных, южных и центральных областях.

Общественное сообщает, что в Одессе и в Запорожье слышали звуки взрывов.

Обновлено: В 12:47 тревоги начали отменять. Сейчас угроза сохраняется для Харьковской, Днепропетровской и Запорожской областей.

ВИДЕО ДНЯ

В 12:52 Общественное сообщило, что в Запорожье прогремел повторный взрыв.

В 13:09 Воздушные силы сообщили об отбое угрозы во всех областях.