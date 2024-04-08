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По Украине распространялась тревога из-за угрозы баллистики: в Одессе и в Запорожье слышали взрывы

Ирина БалачукПонедельник, 8 апреля 2024, 12:58
По Украине распространялась тревога из-за угрозы баллистики: в Одессе и в Запорожье слышали взрывы
Скриншот с карты тревог

Власти Украины объявляли воздушную тревогу в 12 областях из-за угрозы баллистики. Опасность длилась 48 минут.

Источник: карта тревог, Воздушные силы ВСУ, Общественное в Telegram

Дословно ВС: "Внимание! Угроза применения баллистического вооружения с юго-востока!".

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Тревогу объявили в восточных, южных и центральных областях.

Общественное сообщает, что в Одессе и в Запорожье слышали звуки взрывов.

Обновлено: В 12:47 тревоги начали отменять. Сейчас угроза сохраняется для Харьковской, Днепропетровской и Запорожской областей.

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В 12:52 Общественное сообщило, что в Запорожье прогремел повторный взрыв.

В 13:09 Воздушные силы сообщили об отбое угрозы во всех областях.

Темы: воздушная тревогаОдессаЗапорожье
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