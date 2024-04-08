В Минобороны будут работать аудиторы из государств НАТО

При Министерстве обороны Украины создали координационный совещательный орган для Департамента внутреннего аудита - Аудиторский комитет, в который, в частности, вошли внутренние аудиторы из государств-членов НАТО.

Источник: сообщение Минобороны, указ о создании комитета подписал министр обороны Рустем Умеров

Дословно: "Комитет является одной из составляющих новой модели реформы финансового контроля в Министерстве обороны Украины. В состав комитета входят сертифицированные внутренние аудиторы из государств-членов НАТО и Украины с многолетним опытом предоставления услуг по внутреннему аудиту.

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Аудиторский комитет создается для консультаций и рассмотрения вопросов, связанных с осуществлением деятельности по внутреннему аудиту, подготовки рекомендаций по совершенствованию его работы в Министерстве обороны, поддержания высокого доверия общества к Министерству, как государственной институции. Он будет усиливать функцию внутреннего аудита, и одновременно будет органом, который будет развивать его функционал".

Детали: В Минобороны сообщают, что в состав комитета вошли:

руководитель Службы внешнего надзора штаб-квартиры НАТО Франсуа Готье,

аналитик надзорных программ Офиса Генерального инспектора Департамента обороны США Джозеф Ингигноли,

руководитель компании по внутреннему аудиту JC Audit Training Ltd, член международного института внутренних аудиторов Джон Чесшир,

международный эксперт по государственному внутреннему финансовому контролю в рамках программы EU4PFM в Украине Манфред ван Кестерен,

украинский эксперт национальных и международных проектов под эгидой Министерства финансов Украины и Счетной палаты Руслана Рудницкая,

заместитель Министра обороны Юрий Джигир,

государственный секретарь Министерства обороны Людмила Дараган.