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В Минобороны будут работать аудиторы из государств НАТО

Понедельник, 8 апреля 2024, 12:34
В Минобороны будут работать аудиторы из государств НАТО
Фото: mil.gov.ua

При Министерстве обороны Украины создали координационный совещательный орган для Департамента внутреннего аудита - Аудиторский комитет, в который, в частности, вошли внутренние аудиторы из государств-членов НАТО.

Источник: сообщение Минобороны, указ о создании комитета подписал министр обороны Рустем Умеров

Дословно: "Комитет является одной из составляющих новой модели реформы финансового контроля в Министерстве обороны Украины. В состав комитета входят сертифицированные внутренние аудиторы из государств-членов НАТО и Украины с многолетним опытом предоставления услуг по внутреннему аудиту.

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Аудиторский комитет создается для консультаций и рассмотрения вопросов, связанных с осуществлением деятельности по внутреннему аудиту, подготовки рекомендаций по совершенствованию его работы в Министерстве обороны, поддержания высокого доверия общества к Министерству, как государственной институции. Он будет усиливать функцию внутреннего аудита, и одновременно будет органом, который будет развивать его функционал".

Детали: В Минобороны сообщают, что в состав комитета вошли:

  • руководитель Службы внешнего надзора штаб-квартиры НАТО Франсуа Готье,
  • аналитик надзорных программ Офиса Генерального инспектора Департамента обороны США Джозеф Ингигноли,
  • руководитель компании по внутреннему аудиту JC Audit Training Ltd, член международного института внутренних аудиторов Джон Чесшир,
  • международный эксперт по государственному внутреннему финансовому контролю в рамках программы EU4PFM в Украине Манфред ван Кестерен,
  • украинский эксперт национальных и международных проектов под эгидой Министерства финансов Украины и Счетной палаты Руслана Рудницкая,
  • заместитель Министра обороны Юрий Джигир,
  • государственный секретарь Министерства обороны Людмила Дараган.

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