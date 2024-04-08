В Минобороны будут работать аудиторы из государств НАТО
При Министерстве обороны Украины создали координационный совещательный орган для Департамента внутреннего аудита - Аудиторский комитет, в который, в частности, вошли внутренние аудиторы из государств-членов НАТО.
Источник: сообщение Минобороны, указ о создании комитета подписал министр обороны Рустем Умеров
Дословно: "Комитет является одной из составляющих новой модели реформы финансового контроля в Министерстве обороны Украины. В состав комитета входят сертифицированные внутренние аудиторы из государств-членов НАТО и Украины с многолетним опытом предоставления услуг по внутреннему аудиту.
Аудиторский комитет создается для консультаций и рассмотрения вопросов, связанных с осуществлением деятельности по внутреннему аудиту, подготовки рекомендаций по совершенствованию его работы в Министерстве обороны, поддержания высокого доверия общества к Министерству, как государственной институции. Он будет усиливать функцию внутреннего аудита, и одновременно будет органом, который будет развивать его функционал".
Детали: В Минобороны сообщают, что в состав комитета вошли:
- руководитель Службы внешнего надзора штаб-квартиры НАТО Франсуа Готье,
- аналитик надзорных программ Офиса Генерального инспектора Департамента обороны США Джозеф Ингигноли,
- руководитель компании по внутреннему аудиту JC Audit Training Ltd, член международного института внутренних аудиторов Джон Чесшир,
- международный эксперт по государственному внутреннему финансовому контролю в рамках программы EU4PFM в Украине Манфред ван Кестерен,
- украинский эксперт национальных и международных проектов под эгидой Министерства финансов Украины и Счетной палаты Руслана Рудницкая,
- заместитель Министра обороны Юрий Джигир,
- государственный секретарь Министерства обороны Людмила Дараган.