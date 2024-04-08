Зеленский провел Ставку: основной вопрос – защита Харькова

Президент Владимир Зеленский провел 8 апреля заседание Ставки верховного главнокомандующего, в основном посвященное усилению защиты Харькова от обстрелов российских войск.

Источник: Зеленский в Telegram

Прямая речь: "Провел Ставку. Основной вопрос - Харьков, защита города от российских ударов и возможность укрепить наши ПВО и РЭБ на Харьковщине.

Реклама:

Доклады военных по физической защите объектов энергетики и по результативности сбивания дронов и ракет. Будут отдельные задачи для наших дипломатов по работе с партнерами ради новых систем ПВО для Украины.

Я благодарен всем, кто на центральном уровне и в самом Харькове, в Харьковской области максимально активно работает, чтобы восстановить для людей возможность нормально жить".

Детали: По словам Зеленского, главком Александр Сырский представил информацию о ситуации на основных боевых направлениях, где Силы обороны держат позиции.

ВИДЕО ДНЯ

В то же время разведка и специальные службы работают над новыми шагами для уменьшения российского потенциала войны, добавил глава государства.

Обновлено: Зеленский также сообщил, что провел совещание по ситуации в Харькове с главой правительства Денисом Шмыгалем, министрами и командой Офиса президента.

По словам главы государства, были представлены сроки, когда энергетические дефициты в Харькове могут быть уменьшены. Сообщается, что правительство готовит меры экономической поддержки для города и области.