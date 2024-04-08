Кипер объяснил звуки взрывов в Одесской области: ПВО уничтожила два дрона-разведчика врага
Понедельник, 8 апреля 2024, 16:50
В понедельник 8 апреля противовоздушная оборона сбила два российских разведывательных беспилотника в Одесской области.
Источник: глава Одесской ОВА Олег Кипер в Telegram, Воздушное командование "Південь" в Facebook
Прямая речь Кипера: "Относительно взрывов, которые вы могли слышать в течение сегодняшнего дня - это воины зенитной ракетной Одесской бригады уничтожили 2 российских разведывательных БпЛА "Орлан-10".
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Слава нашим силам ПВО!".
Детали: Информацию подтверждают и в Воздушных силах.
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