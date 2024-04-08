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Кипер объяснил звуки взрывов в Одесской области: ПВО уничтожила два дрона-разведчика врага

Валентина РоманенкоПонедельник, 8 апреля 2024, 16:50
Кипер объяснил звуки взрывов в Одесской области: ПВО уничтожила два дрона-разведчика врага
БПЛА "ОРЛАН-10" ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ ФОТО: SAVUNMASANAYIST.COM

В понедельник 8 апреля противовоздушная оборона сбила два российских разведывательных беспилотника в Одесской области.

Источник: глава Одесской ОВА Олег Кипер в Telegram, Воздушное командование "Південь" в Facebook

Прямая речь Кипера: "Относительно взрывов, которые вы могли слышать в течение сегодняшнего дня - это воины зенитной ракетной Одесской бригады уничтожили 2 российских разведывательных БпЛА "Орлан-10".

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Слава нашим силам ПВО!".

Детали: Информацию подтверждают и в Воздушных силах.

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Темы: Одесская областьвойнабеспилотники
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