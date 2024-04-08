ГУР сообщило, что в России выгорел ракетный корабль "Серпухов"

В Главном управлении разведки Минобороны Украины сообщили, что 7 апреля в российском городе Балтийск произошел пожар на ракетном корабле "Серпухов".

Источник: сообщение ГУР

Дословно: "7 апреля 2024 года на территории военно-морской базы врага в городе Балтийск Калининградской области России в результате пожара выведен из строя ракетный корабль "Серпухов".

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"Серпухов" - российское судно проекта 21631 "Буян-М", спущенное государством-агрессором на воду в 2015 году".

ГУР заявив про пожежу на російському ракетному кораблі «Сєрпухов» pic.twitter.com/huWIJawyYQ — Українська правда ✌ (@ukrpravda_news) April 8, 2024

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Детали: В ГУР заявили, что из-за пожара внутри корабля "полностью уничтожены его средства связи и автоматизации". "Восстановление боеспособности "Серпухова" потребует длительного времени", - сообщили в ведомстве.

Также там опубликовали видео вспышки пожара.