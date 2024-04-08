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В России обрушился мост на железнодорожный путь, есть пострадавшие

Татьяна ОлейникПонедельник, 8 апреля 2024, 18:33
В России обрушился мост на железнодорожный путь, есть пострадавшие
Скриншот с видео мчс россии

В Смоленской области России 8 апреля обрушился автомобильный мост, в тот момент по нему ехали 2 автомобиля. Сообщают о пяти раненых и одной погибшей женщине.

Источник: российские издания Медуза, ТАСС, Mash

Детали: Как сообщают в России, произошел обвал Панинского автомобильного моста, который соединяет центр Вязьмы с промзоной. МЧС России пишет о 5 пострадавших и одной погибшей женщине. Мост обрушился прямо на железнодорожные пути, движение поездов приостановили.

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В момент обрушения на мосту было два автомобиля: легковой и грузовой.

Одной из возможных причин обрушения называют движение почвы. Также СМИ пишут, что мост в марте 2023 года должны были проверять, но проверку так и не провели.

 
фото из соцсетей
 
фото из соцсетей
 
фото из соцсетей

Темы: Росcия
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