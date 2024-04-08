В России обрушился мост на железнодорожный путь, есть пострадавшие
В Смоленской области России 8 апреля обрушился автомобильный мост, в тот момент по нему ехали 2 автомобиля. Сообщают о пяти раненых и одной погибшей женщине.
Источник: российские издания Медуза, ТАСС, Mash
Детали: Как сообщают в России, произошел обвал Панинского автомобильного моста, который соединяет центр Вязьмы с промзоной. МЧС России пишет о 5 пострадавших и одной погибшей женщине. Мост обрушился прямо на железнодорожные пути, движение поездов приостановили.
У Росії обвалився міст на залізничні колії, є постраждалі та загибла— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) April 8, 2024
відео із соцмереж та МЧС Росії pic.twitter.com/419r6p1ZD6
В момент обрушения на мосту было два автомобиля: легковой и грузовой.
Одной из возможных причин обрушения называют движение почвы. Также СМИ пишут, что мост в марте 2023 года должны были проверять, но проверку так и не провели.