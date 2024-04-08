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Шольц полетит к Си: будет говорить и о войне РФ в Украине

Олег Павлюк, Валентина РоманенкоПонедельник, 8 апреля 2024, 20:15
Шольц полетит к Си: будет говорить и о войне РФ в Украине
Си и Шольц фото Getty Images

Немецкий канцлер Олаф Шольц 14 апреля начнет трехдневный визит в Китай, во время которого встретится с китайским лидером Си Цзиньпинем для обсуждения в частности войны России против Украины.

Источник: представитель федерального правительства Германии Штеффен Гебештрайт, которого цитирует "Европейская правда" со ссылкой на AFP.

Детали: Сообщается, что во время визита Шольца будут сопровождать несколько министров федерального правительства и представители немецкой промышленности. Ожидается, что он посетит город Чунцин и произнесет речь в одном из университетов Шанхая.

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Встреча канцлера ФРГ с председателем правительства Китая Ли Цяном и Си Цзиньпинем состоится в конце визита, 16 апреля. Кроме торговых вопросов, на повестке дня переговоров также будет и полномасштабная война в Украине.

"Я думаю, что Китай имеет влияние на Россию, и мы хотели бы, чтобы Китай смог использовать это влияние, которое он имеет", - сказал Гебештрайт на брифинге в понедельник.

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ
  • Для Шольца это второй визит в Китай после избрания на должность канцлера. Предыдущий, в ноябре 2022 года, проходил в условиях строгих коронавирусных ограничений в КНР и дискуссий о зависимости Берлина от китайских товаров.
  • Министр финансов США Джанет Йеллен, которая завершила четырехдневный визит в Китай, ранее заявила, что имела там "тяжелые разговоры" об Украине и поддержке России китайскими компаниями.
  • СМИ сообщали, что госсекретарь США Энтони Блинкен в общении с коллегами в ЕС и НАТО сообщил, что Китай помогает России "в масштабах, вызывающих беспокойство", предоставляя инструментарий и технологии.

Темы: ШольцСи ЦзиньпинГерманияКитай
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