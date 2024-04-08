Шольц полетит к Си: будет говорить и о войне РФ в Украине

Немецкий канцлер Олаф Шольц 14 апреля начнет трехдневный визит в Китай, во время которого встретится с китайским лидером Си Цзиньпинем для обсуждения в частности войны России против Украины.

Источник: представитель федерального правительства Германии Штеффен Гебештрайт, которого цитирует "Европейская правда" со ссылкой на AFP.

Детали: Сообщается, что во время визита Шольца будут сопровождать несколько министров федерального правительства и представители немецкой промышленности. Ожидается, что он посетит город Чунцин и произнесет речь в одном из университетов Шанхая.

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Встреча канцлера ФРГ с председателем правительства Китая Ли Цяном и Си Цзиньпинем состоится в конце визита, 16 апреля. Кроме торговых вопросов, на повестке дня переговоров также будет и полномасштабная война в Украине.

"Я думаю, что Китай имеет влияние на Россию, и мы хотели бы, чтобы Китай смог использовать это влияние, которое он имеет", - сказал Гебештрайт на брифинге в понедельник.

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