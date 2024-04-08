Российские войска ударили по по семейному общежитию в Полтавской области, погиб человек

Российская армия вечером 8 апреля нанесла удар по гражданской инфраструктуре в Полтавской громаде, погиб человек. 10 человек получили ранения.

Источник: глава Полтавской ОВА Филипп Пронин, Воздушные силы ВСУ, Суспільне.Полтава

Прямая речь: "Враг попал по гражданской инфраструктуре в пределах Полтавской громады. На месте работают все соответствующие службы. Остальные данные уточняются".

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Детали: Воздушные силы в 21:07 сообщали о ракете с востока на Полтавщину.

Прямая речь: "К сожалению, в результате вражеского удара по гражданскому дому один человек погиб. По предварительной информации, травмированы пять человек, из них трое детей. Еще одного человека спасли из соседнего дома.

Частично разрушена кровля здания, возник пожар. Повреждены несколько соседних домов.

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Обновлено в 22:52: "Суспільне" со ссылкой на свою корреспондент сообщило, что речь идет о попадании в семейное общежитие.

В 23:26 Пронин сообщил, что количество пострадавших выросло до 10.