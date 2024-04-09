Россияне запустили по Украине несколько групп "Шахедов"
Воздушные силы зафиксировали несколько групп "Шахедов" в Николаевской, Днепропетровской и Херсонской областях. Около 3.00 беспилотники долетели до запада страны во Львовскую область. Воздушная тревога была отменена в 5.36.
Источник: Воздушные силы ВСУ в Telegram
Детали: Одна группа "Шахедов" на севере Николаевской области движется на запад.
Две группы БпЛА на Днепропетровщине. Первая - курсом на Запорожье. Вторая - на Каменское.
Новая группа "Шахедов" на севере Херсонщины, курс - северный.
2.14 зафиксирована новая группа "Шахедов" в направлении Кривого Рога.
00.22 зафиксированы новые группы БПЛА на севере Херсона. Курс – северный, северо-западный.
00.45 Воздушные силы обновили направления движения "Шахедов":
- Группа "Шахедов" из Николаева на Одесщину.
- Группы БПЛА из Херсона на Николаевщину.
- "Шахеды" на Днепропетровщине двигаются на север.
1.10 воздушники обновили направления движения "Шахедов":
- Группа "Шахедов" на юге Винницкой области, курс - северо-западный.
- БпЛА на севере Херсона двигаются на Николаевщину.
- Дроны на севере и юге Николаевщины – курсом на северо-запад.
- "Шахеды" на Днепропетровщине двигаются на Полтавщину.
- "Шахеды" на Полтавщине - курсом на север.
1.18 стало известно о группе "Шахедов" на Кременчуг.
1.24 "Шахеды" в направлении Днепра, Полтавы, Кременчуга.
1.27 БпЛА из Черного моря в направлении юга Одесщины.
1:30 Новая группа "Шахедов" с юга на Николаевщину.
1.33 "Шахеды" в Одесской области взяли курс на Затоку.
1.43 военные обновили курс движения беспилотников:
- Группа "Шахедов" на юге Винницкой области, курс - на Хмельнитчину.
- БПЛА на севере Николаевщины и Одесщины двигаются в западном направлении.
- Дроны на юге Николаевщины – курсом на северо-запад.
- "Шахеды" в Полтавской области - курсом на Полтаву.
- "Шахеды" на юге Одесщины направляются на север.
2.25 группа "Шахедов" находится в Хмельнитчине - курсом в Тернопольскую область.
Несколько групп БпЛА двигаются вдоль границ Николаевщины и Одесщины в северо-западном направлении.
Несколько групп "Шахедов" на юге Винницкой области - курсом на северо-запад.
2.55 Группа "Шахедов" из Тернопольщины в направлении Львовщины.
Несколько групп БпЛА в Винницкой области двигаются на запад/северо-запад.
"Шахеды" на севере Одесщины – курсом на Виннитчину.
3.41 Група "Шахедів" з Тернопільщини летить у напрямку Львівщини.
"Шахеди" з Хмельниччини прямують на Тернопільщину.
Кілька груп БпЛА на Вінниччині рухаються у західному напрямку.
5.36 военные отменили воздушную тревогу.