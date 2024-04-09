Россияне запустили по Украине несколько групп "Шахедов"

Воздушные силы зафиксировали несколько групп "Шахедов" в Николаевской, Днепропетровской и Херсонской областях. Около 3.00 беспилотники долетели до запада страны во Львовскую область. Воздушная тревога была отменена в 5.36.

Источник: Воздушные силы ВСУ в Telegram

Детали: Одна группа "Шахедов" на севере Николаевской области движется на запад.

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Две группы БпЛА на Днепропетровщине. Первая - курсом на Запорожье. Вторая - на Каменское.

Новая группа "Шахедов" на севере Херсонщины, курс - северный.

2.14 зафиксирована новая группа "Шахедов" в направлении Кривого Рога.

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00.22 зафиксированы новые группы БПЛА на севере Херсона. Курс – северный, северо-западный.

00.45 Воздушные силы обновили направления движения "Шахедов":

Группа "Шахедов" из Николаева на Одесщину.

Группы БПЛА из Херсона на Николаевщину.

"Шахеды" на Днепропетровщине двигаются на север.

1.10 воздушники обновили направления движения "Шахедов":

Группа "Шахедов" на юге Винницкой области, курс - северо-западный.

БпЛА на севере Херсона двигаются на Николаевщину.

Дроны на севере и юге Николаевщины – курсом на северо-запад.

"Шахеды" на Днепропетровщине двигаются на Полтавщину.

"Шахеды" на Полтавщине - курсом на север.

1.18 стало известно о группе "Шахедов" на Кременчуг.

1.24 "Шахеды" в направлении Днепра, Полтавы, Кременчуга.

1.27 БпЛА из Черного моря в направлении юга Одесщины.

1:30 Новая группа "Шахедов" с юга на Николаевщину.

1.33 "Шахеды" в Одесской области взяли курс на Затоку.

1.43 военные обновили курс движения беспилотников:

Группа "Шахедов" на юге Винницкой области, курс - на Хмельнитчину.

БПЛА на севере Николаевщины и Одесщины двигаются в западном направлении.

Дроны на юге Николаевщины – курсом на северо-запад.

"Шахеды" в Полтавской области - курсом на Полтаву.

"Шахеды" на юге Одесщины направляются на север.

2.25 группа "Шахедов" находится в Хмельнитчине - курсом в Тернопольскую область.

Карта alerts.in.ua

Несколько групп БпЛА двигаются вдоль границ Николаевщины и Одесщины в северо-западном направлении.

Несколько групп "Шахедов" на юге Винницкой области - курсом на северо-запад.

2.55 Группа "Шахедов" из Тернопольщины в направлении Львовщины.

Карта alerts.in.ua



Несколько групп БпЛА в Винницкой области двигаются на запад/северо-запад.

"Шахеды" на севере Одесщины – курсом на Виннитчину.

3.41 Група "Шахедів" з Тернопільщини летить у напрямку Львівщини.

"Шахеди" з Хмельниччини прямують на Тернопільщину.

Кілька груп БпЛА на Вінниччині рухаються у західному напрямку.

5.36 военные отменили воздушную тревогу.