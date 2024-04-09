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В Швеции и Норвегии во время учений НАТО арендовали для военных "российские коттеджи"

Олег Павлюк, Алена ИвашкивВторник, 9 апреля 2024, 00:37
В Швеции и Норвегии во время учений НАТО арендовали для военных российские коттеджи
фото: Getty Images

В Швеции и Норвегии признали, что во время недавних совместных учений НАТО арендовали для своих военнослужащих домики, принадлежащие связанным с Кремлем российским политикам.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на публикацию шведского информагентства TT

Детали: Учения НАТО Nordic Response с участием 20 тысяч военнослужащих из 13 стран продолжались у туристического района Трумс на севере Норвегии. Там еще в 2009 году были построены домики для отдыха, главной целью которых было привлечение российских туристов.

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Владельцами этих домиков, по данным шведских СМИ, являются мэр Мурманска Игорь Морар, дочь многолетнего депутата Мурманской областной думы Виктора Сайгина и руководитель российского атомного ледокольного флота "Атомфлот" Александр Тимофеев.

Эти домики, которые в норвежском языке имеют неофициальное название "русские коттеджи", расположены в военно-чувствительной зоне вблизи военного аэропорта Бардуфосс и штаб-квартиры норвежской армии.

Шведский телеканал TV4 и норвежский портал Nordlys накануне подтвердили, что шведские и норвежские военные действительно арендовали в этих "русских коттеджах" кровати в марте. Это же подтвердила пресс-секретарь Вооруженных сил Швеции София Калмеборг в комментарии ТТ.

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Калмеборг подчеркнула, что ведомство не знало о принадлежности домиков и соответствующей процедуры проверки права собственности оно не имеет.

Пресс-секретарь шведских Вооруженных сил заверила, что по их оценкам, не было никакого риска попадания информации в чужие руки или к чужим ушам.

Норвежский премьер-министр Йонас Гар Стьоре, комментируя распространенную в СМИ информацию, подчеркнул, что "мы должны очень внимательно следить за этим вопросом - кто владеет недвижимостью в Норвегии? где и может ли она представлять угрозу безопасности?"

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Темы: НАТОШвецияНорвегияРосcия
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