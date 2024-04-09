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ISW: Кремль дестабилизирует Молдову 

Алена ИвашкивВторник, 9 апреля 2024, 05:25
ISW: Кремль дестабилизирует Молдову 
Флаг Молдовы, фото: Pixabay

ISW считает, что Кремль пытается использовать пророссийских деятелей в Молдове для дестабилизации молдавской демократии и общества. 

Источник: Институт изучения войны (ISW)

Детали: Таким образом Россия хочет предотвратить вступление Молдовы в Европейский Союз или даже оправдать будущие гибридные или обычные операции против Молдовы.

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Связанная с Кремлем губернатор пророссийского молдавского автономного региона Гагаузия Евгения Гуцул намекнула на то, что румынские чиновники контролируют молдавское правительство. Это стало последним из серии недавних попыток Кремля поставить под сомнение суверенитет европейских прозападных правительств. 

Гуцул заявила 8 апреля во время интервью на российском государственном телеканале "Первый канал", что если Гагаузия начнет процесс отделения от Молдовы, реакция будет не только со стороны молдавского правительства в Кишиневе, но и из Бухареста (Румыния), который, по словам Гуцул, "контролирует" молдавские власти, имея в виду, что Молдова не является суверенным государством. 

Гуцул утверждала, что молдавские власти могут ответить на отделение Гагаузии "громкими, угрожающими заявлениями" или ввести войска в Гагаузию. 

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Также она заявила, что объединение Молдовы с Румынией будет "смертью" Молдовы, молдавского языка и культуры. 

5 апреля Гуцул заявила, что Гагаузия "немедленно" начнет процесс выхода из состава Молдовы, если Молдова объединится с Румынией. 

Военные аналитики считают, что интервью Гуцул на российском государственном телевидении от 8 апреля, вероятно, направлено на создание условий для оправдания потенциальной будущей российской агрессии против Молдовы перед русскоязычной и пророссийской аудиторией в Гагаузии, пророссийской сепаратистской республике Приднестровье, других пророссийских регионах Европы и Центральной Азии, а также в самой России. Кремль, вероятно, рассматривает свои усилия в Молдове как часть более широкого экзистенциального геополитического конфликта России с Западом. Министерство иностранных дел (МИД) России и официальные представители МИД недавно намекнули, что западные страны каким-то образом управляют политикой национальной безопасности армянского правительства, и заявили, что Финляндия "потеряла свою независимость в принятии внешнеполитических решений" после вступления в НАТО.

 Ранее Кремль делал подобные ложные заявления о том, что НАТО контролирует Украину и использует Украину для угроз России, чтобы подорвать украинский суверенитет и оправдать российское вторжение в Украину. Кремль, вероятно, продолжит утверждать, что различные государства-мишени не являются полностью суверенными, чтобы устанавливать информационные условия для российских гибридных или обычных операций против них. 

Ключевые выводы ISW за 8 апреля:

  • Удары украинских беспилотников по российским нефтеперерабатывающим заводам заставляют Россию искать импорт бензина из Казахстана.
  • Главное управление военной разведки Украины косвенно предположило, что оно может быть ответственным за взрыв, который вывел из строя малый ракетный корабль Балтийского флота России на военно-морской базе в Балтийске, Калининградская область, 7 апреля.
  • Недавний дискурс среди отдельных российских военных блогеров освещает противоречивую российскую риторику в российском информационном пространстве между нарративами, которые пытаются представить российские силы как более боеспособные, чем украинские, и другими нарративами, которые пытаются критиковать российских военных за недостатки, приводящие к высоким потерям среди российской пехоты.
  • Связанная с Кремлем губернатор пророссийского молдавского автономного региона Гагаузия Евгения Гуцул намекнула, что румынские чиновники контролируют молдавское правительство - это последний из ряда недавних шагов Кремля, направленных на то, чтобы поставить под сомнение суверенитет европейских прозападных правительств.
  • Недавно российские войска осуществили подтвержденные продвижения вблизи Кременной, Бахмута, Авдеевки и Донецка.
  • Президент России Владимир Путин поручил Кабинету министров России и российской машиностроительной компании "КОНАР" увеличить производство компонентов для отечественной станкостроительной промышленности, вероятно, в рамках текущих усилий по расширению российской оборонно-промышленной базы (ОПБ) и смягчения последствий международных санкций.

Темы: РосcияМолдоваISW
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