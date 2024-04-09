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Этой ночью ПВО уничтожила все "Шахеды", которые запустили оккупанты

Алена ИвашкивВторник, 9 апреля 2024, 06:44
Этой ночью ПВО уничтожила все Шахеды, которые запустили оккупанты
Сбитый "Шахед", фото: Сергей Наев

Воздушные силы ВСУ в ночь на вторник уничтожили все 20 "Шахедов" из 20, которыми Россия атаковала Украину.

Источник: командующий Воздушных Сил Николай Олещук в Telegram

Детали: Оккупанты запустили по Украине 20 ударных БпЛА типа "Шахед" из мыса Чауда – Крым, Приморско-Ахтарск – РФ, а также четыре зенитных управляемых ракеты С-300 из оккупированной Донетчины.

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К отражению воздушного нападения привлекались истребительная авиация, зенитные ракетные подразделения и РЭБ Воздушных сил, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

В результате противовоздушного боя сбиты все 20 "Шахедов" в Николаевской, Одесской, Херсонской, Днепропетровской, Полтавской, Винницкой и Львовской областях.

Темы: ПВОВоздушные силы ВСУШахедбеспилотники
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