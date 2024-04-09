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Украинские беспилотники атаковали учебный авиацентр в России

Ирина Балачук, Валентина РоманенкоВторник, 9 апреля 2024, 09:48
Украинские беспилотники атаковали учебный авиацентр в России
Российский город Борисоглебск расположен в 500 км от границы с Украиной. Скриншот с google.maps

Два беспилотника атаковали Борисоглебский учебный авиационный центр в Воронежской области РФ ночью 9 апреля. Источники "Украинской правды" в ГУР заявляют, что это операция военной разведки Украины.

Источник: губернатор Воронежской области Александр Гусев, российские Telegram-каналы, источники "Украинской правды" в ГУР

Прямая речь Гусева: "Дежурными силами ПВО и средствами РЭБ на территории Воронежской области обнаружен и уничтожен БПЛА самолетного типа. По предварительной информации, никто не пострадал. Последствия на земле уточняются".

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Детали: Вместе с тем российские Telegram-каналы публикуют видео и сообщают, что два беспилотника атаковали учебный авиационный центр подготовки летного состава имени Чкалова в Борисоглебске.

По данным "Базы", первый дрон врезался в фасад здания на уровне 4-го этажа около 3 утра. А через час туда же попал и второй беспилотник. Astra пишет, что оба беспилотника взорвались.

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В результате атаки повреждены фасад и остекление учебного центра. Сообщается, что пострадавших нет.

По данным источника "Украинской правды" в ГУР, это операция военной разведки Украины. Относительно последствий − по предварительным данным, поражен главный производственный цех.

По словам собеседника УП, информация о том, что беспилотники были сбиты российской ПВО, не соответствует действительности.

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Темы: Росcияавиабеспилотники
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