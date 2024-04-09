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Махинации на закупке оружия: в Украине и Польше провели ряд обысков

Станислав Погорилов, Роман РоманюкВторник, 9 апреля 2024, 11:47
Махинации на закупке оружия: в Украине и Польше провели ряд обысков
Фото: НАБУ

НАБУ и польские правоохранители провели обыски на территории Украины и Польши в рамках дела о возможной закупке вооружения по завышенным ценам в апреле 2022 - феврале 2023 годов.

Источник: пресс-служба НАБУ

Дословно: "9 апреля 2024 года на территории Украины и Республики Польша проведены обыски в рамках дела о возможной закупке вооружения по завышенным ценам в апреле 2022 - феврале 2023 гг."

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Детали: Сообщается, что следственные действия были направлены на исследование цепи поставок иностранного вооружения и проверки информации о возможном искусственном завышении его стоимости из-за участия компаний-посредников, зарегистрированных за пределами Украины.

 

В НАБУ сообщили, что собранные доказательства будут использованы детективами для предоставления правовой оценки действиям должностных лиц, расследование продолжается.

 

Обыски провели благодаря сотрудничеству НАБУ и САП с Министерством обороны Украины и с отделом по борьбе с криминальным террором и убийствами столичного управления полиции Польши в рамках механизма международной правовой помощи.

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По данным источников УП в правоохранительных органах, речь идет об уголовном деле, которое касается контрактов с польской компанией "Альфа" и украинским государственным специмпортером "Прогресс".

Обыски прошли у чиновников "Прогресса", в том числе у заместителя руководителя Александра Миронюка.

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Темы: ПольшаУкраинаоружиевойна
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