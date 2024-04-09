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Оккупанты ударили авиабомбами по центру Харькова: три человека пострадали

Анастасия ПроцВторник, 9 апреля 2024, 15:11
Оккупанты ударили авиабомбами по центру Харькова: три человека пострадали
Иллюстративное фото: Getty Images

9 апреля российские войска дважды попали по центру Харькова, из-за атаки пострадали двое мужчин и одна женщина.

Источник: мэр Харькова Игорь Терехов, председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов

Прямая речь: "Два прилета по центральной части города. Предварительно - КАБы. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется".

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Детали: Позже Терехов написал, что в результате российского удара по городу пострадали три человека, но поиск раненых продолжается.

Обновлено: в 16:57 председатель Харьковской ОВА сообщил, что из-за атаки России травмированы двое мужчин и одна женщина.

Прямая речь Синегубова: "31-летний мужчина и 33-летняя женщина с осколочными ранениями и взрывными травмами госпитализированы в медучреждение. Мужчине 55 лет оказана помощь на месте".

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Темы: ХарьковобстрелРосcиявойна
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