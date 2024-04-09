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Боррель: Над Европой нависает война, надо больше инвестиций в оборону

Кристина Бондарева, Александр ШумилинВторник, 9 апреля 2024, 15:54
Боррель: Над Европой нависает война, надо больше инвестиций в оборону
Фото: Getty Images

Полномасштабный конфликт в Европе больше не является фантазией, поэтому европейцы должны найти новые способы, чтобы профинансировать подготовку к потенциально более широкой войне на континенте.

Источник: "Европейская правда"; издание Euractiv, которое приводит слова дипломата ЕС Жозепа Борреля

Детали: Комментарии Борреля появились после того, как несколько европейских военных и политических лидеров недавно предупредили, что Россия потенциально может разжечь конфликт с НАТО в ближайшее десятилетие.

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"Над нами, несомненно, нависает война... и обычная война высокой интенсивности в Европе больше не является фантазией", – сказал Боррель в речи на экономическом форуме в Брюсселе.

Он добавил, что Россия угрожает Европе своей войной в Украине и гибридными атаками на страны ЕС.

"Она (война) начнется не завтра, но мы не можем отрицать реальность", – сказал Боррель в своих наиболее откровенных комментариях на сегодня. Он призвал к поиску новых путей увеличения инвестиций в оборону.

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"Нам нужен новый механизм межправительственного финансирования... который можно сравнить с тем, что мы создали во время финансового кризиса", – отметил Боррель.

Главный дипломат ЕС также упомянул о все большем страхе среди европейцев из-за возможного возвращения к власти бывшего президента США Дональда Трампа, который угрожал не защищать тех союзников НАТО в Европе, которые не тратят достаточно на оборону.

"Зонтик США, на который мы полагались со времен холодной войны, может быть открытым не все время. Возможно, в зависимости от того, кто руководит Вашингтоном, мы не можем полагаться на защиту Америки", – сказал Боррель.

Напомним, в феврале президент Франции Эмманюэль Макрон предупредил, что действия Москвы в последние недели свидетельствуют о том, что Россия может атаковать страны НАТО в ближайшие несколько лет.

Министр обороны Германии Борис Писториус заявил в январе, что Альянс должен готовиться к нападению России на страну НАТО в течение 5-8 лет.

Главнокомандующий Вооруженных сил Швеции Микаэль Бюден и министр гражданской обороны Карл-Оскар Болин заявили, что все граждане страны должны быть готовы к войне.

Темы: войнаЕвропа
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