Начальник одного из сервисных центров МВД Черниговщины погорел на взятках

На Черниговщине правоохранители разоблачили начальника территориального сервисного центра МВД Украины, который наладил коррупционную схему взяток.

Источник: первый заместитель руководителя Киевской областной прокуратуры Андрей Сваток в Facebook, Департамент внутренней безопасности Нацпола, собеседники УП в правоохранительных органах

Прямая речь Сватка: "Начальник одного из территориальных сервисных центров МВД в Черниговской области наладил коррупционную схему получения взяток с подчиненных администраторов. Он требовал от них деньги за каждого человека, который успешно сдал практический экзамен для получения водительского удостоверения".

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Дословно ДВБ НПУ: "Как выяснили полицейские, начальник ТСЦ лично руководил коррупционными процессами заведения - согласовывал суммы за покупку водительских удостоверений и предоставляя указание, каким сотрудникам и сколько денег нужно отдать будущим водителям.

Но на этом деятельность фигуранта не завершалась. Он заставлял подчиненных-администраторов участвовать в коррупционном бизнесе. По его схеме, работники должны были брать неправомерную выгоду с будущих водителей, а если отказывались выполнять коррупционные установки - рисковали быть уволенными. Руководителю должны были предоставлять деньги за каждый успешно сданный теоретический и практический экзамен по вождению авто".

Детали: По данным источника "Украинской правды", речь идет об Александре Полтораке.

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Служащего задержали во время получения очередной суммы неправомерной выгоды - 10 тысяч гривен (по данным УП это произошло 5 апреля).

Ему сообщили о подозрении в принятии предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом.

Суд избрал фигуранту меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере одного миллиона гривен.

В то же время, как сообщили источники "Украинской правды", после внесения залога 8 апреля подозреваемый вышел из СИЗО.