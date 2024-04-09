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ГУР: С помощью FPV-дронов Россия снова сымитировала атаку на ЗАЭС

Валентина РоманенкоВторник, 9 апреля 2024, 18:04
ГУР: С помощью FPV-дронов Россия снова сымитировала атаку на ЗАЭС
оккупированная ЗАЭС. иллюстративное фото Getty Images

Российские оккупационные войска 9 апреля в очередной раз сымитировали удар по Запорожской атомной электростанции с помощью дронов, Украина не совершает никаких военных действий или провокаций по станции.

Источник: представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов в эфире национального телемарафона

Детали: Юсов напомнил, что Российская Федерация является государством-агрессором, которое незаконно захватило ядерный объект, незаконного его удерживает, разместила военных и технику, минирует территорию станции, регулярно запускает БПЛА, в том числе ударные и дроны-камикадзе, осуществляет минометные и обстрелы РСЗО.

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Прямая речь: "Сегодня вот решила с помощью FPV-дронов имитировать обстрелы якобы со стороны Украины. Позиция Украины понятна, четкая и однозначная – по ядерным объектам никаких военный действий или провокаций мы не совершаем. А агрессор должен уйти с атомной станции".

Что предшествовало: Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) 9 апреля сообщило об атаке беспилотников на учебный центр оккупированной россиянами Запорожской атомной станции (ЗАЭС), размещенный на ее площадке.

Темы: ЗАЭСвойнаГУР
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