США передали Украине оружие, которое предназначалось хуситам в Йемене

Соединенные Штаты передали Украине перехваченную партию стрелкового оружия и патронов, которая предназначалась поддерживаемым Ираном повстанцам-хуситам в Йемене.

Источник: Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM), пишет "Европейская правда"

Детали: В состав партии, согласно сообщению, вошли более 5000 автоматов АК-47, пулеметы, снайперские винтовки, ручные противотанковые гранатометы РПГ-7 и более 500 тысяч патронов калибра 7,62 мм.

U.S. Government Transfers Captured Weapons



On Apr. 4, 2024, the U.S. government transferred over 5,000 AK-47s, machine guns, sniper rifles, RPG-7s and over 500,000 rounds of 7.62mm ammunition to the Ukrainian armed forces. This constitutes enough materiel to equip one UKR BDE… pic.twitter.com/Ydecq6OFAo