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США передали Украине оружие, которое предназначалось хуситам в Йемене

Олег Павлюк, Александр ШумилинВторник, 9 апреля 2024, 18:04
США передали Украине оружие, которое предназначалось хуситам в Йемене
Фото: U.S. Central Command

Соединенные Штаты передали Украине перехваченную партию стрелкового оружия и патронов, которая предназначалась поддерживаемым Ираном повстанцам-хуситам в Йемене.

Источник: Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM), пишет "Европейская правда"

Детали: В состав партии, согласно сообщению, вошли более 5000 автоматов АК-47, пулеметы, снайперские винтовки, ручные противотанковые гранатометы РПГ-7 и более 500 тысяч патронов калибра 7,62 мм.

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Оружие изъяли в течение мая 2021 года – февраль 2023 года с четырех "безгосударственных судов", которые должны были поставить его от Корпуса стражей исламской революции Ирана йеменским повстанцам-хуситам.

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"Правительство получило право собственности на эти боеприпасы 1 декабря 2023 года по иску Министерства юстиции о гражданской конфискации", – говорится в сообщении CENTCOM.

Вашингтон осуществил аналогичную передачу Украине в начале октября 2023 года, предоставив 1,1 миллиона патронов калибра 7,62 мм, которые были перехвачены у иранских сил при перевозке в Йемен.

Но поставки критически важных артиллерийских боеприпасов и средств противовоздушной обороны из США в Украину задержали республиканские законодатели, которые с прошлого года блокируют в Конгрессе пакет помощи на сумму более 60 миллиардов долларов.

Темы: СШАоружие
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