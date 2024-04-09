"Схемы": Судья ликвидированного ОАСК имеет российское гражданство

Журналисты "Схем" утверждают, что судья ныне ликвидированного Окружного административного суда города Киева Арина Литвинова, имеющая действующий статус судьи, имеет паспорт Российской Федерации. Сама судья назвала эту информацию "провокацией".

Источник: статья проекта "Схемы" от "Радио Свобода"

Детали: Журналисты ссылаются на подъемник из автоматизированной системы "Роспаспорт" за декабрь 2022-го года. По его данным, в июле 2002 года в Екатеринбурге женщина по имени Арина Литвинова стала гражданкой РФ и получила российский паспорт. Причина приобретения гражданства – замена паспорта гражданина СССР. К тому времени Литвинова уже три года работала в Высшем арбитражном суде Украины.

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На сайте Высшей квалификационной комиссии судей журналисты нашли анкету судьи Литвиновой, которую она заполняла в 2018 году, когда проходила квалификационная оценка. На вопрос, есть ли у нее гражданство другого государства, Литвинова ответила: "Нет".

Журналисты также выяснили, что по состоянию на апрель 2024 года российский паспорт по имени Арины Литвиновой значится среди недействительных, поскольку она не заменила его новым по достижению 45-летия в 2022 году. Однако это не означает утрату женщиной гражданства РФ.

На вопрос Схем о российском гражданстве Арина Литвинова ответила, что "это какая-то провокация" и положила трубку. У родителей Литвиновой, как установили журналисты, также есть гражданство Российской Федерации.