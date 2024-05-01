Массовый протест в Грузии: президент призвала МВД прекратить разгон людей

В Тбилиси полиция применила слезоточивый газ, водометы и резиновые пули в отношении людей, протестующих против закона об "иноагентах". Президент Грузии Саломе Зурабишвили обратилась к министру внутренних дел Вахтангу Гомелаури с призывом прекратить разгон мирной демонстрации.

Источник: заявление Зурабишвили опубликовала на своей странице в Facebook

Детали: Глава страны также призвала общественного защитника Левана Йоселиани немедленно отреагировать на события, происходящие в Тбилиси.

Реклама:

Акция протеста в Грузии, фото: Эхо Кавказа

Прямая речь Зурабишвили: "Обращаюсь к министру внутренних дел немедленно прекратить разгон мирной демонстрации, применение непропорциональной силы, насилие в отношении молодых людей. Хорошо видно, что акция проходила мирно, не представляла никакой опасности, угрозы порядку не было".

Акция протеста в Грузии, фото: Эхо Кавказа

Еще детали: 30 апреля Парламент Грузии начал рассмотрение законопроекта об "иноагентах" во втором чтении. Перед зданием парламента проходит акция против принятия закона, во время которой произошли столкновения протестующих с полицией.

Полиция применила слезоточивый газ возле здания парламента Грузии. Кроме того, некоторые участники акции утверждают, что правоохранители применили и резиновые пули. Есть пострадавшие, которым сотрудники скорой помощи оказывают первую помощь на месте.

ВИДЕО ДНЯ

У Тбілісі поліція застосувала сльозогінний газ, водомети та гумові кулі проти людей, що протестують проти закону про “іноагентів”. pic.twitter.com/vOPAT8Fdv7 — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) April 30, 2024

Правоохранители также применили водомет для разгона участников акции.

До этого прозвучало предупреждение об использовании спецсредств.

Участники митинга на улице Читадзе попытались убрать установленные здесь заграждения и перекрыть ими дорогу.

Масовий протест у Грузії: президентка закликала МВС припинити розгін людей pic.twitter.com/D5UkN1dDAy — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) April 30, 2024



Тем временем правоохранители начали задерживать протестующих перед парламентом.

До этого силовики применили перцовые баллончики, в результате чего пострадали несколько граждан. На месте работают бригады скорой помощи. Врачи оказывают им первую помощь.

В 3 ночи протестующие остаются на улицах.

Предыстория: