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Массовый протест в Грузии: президент призвала МВД прекратить разгон людей

Алена ИвашкивСреда, 1 мая 2024, 01:45
Массовый протест в Грузии: президент призвала МВД прекратить разгон людей
Саломе Зурабишвили, фото с Facebook президента

В Тбилиси полиция применила слезоточивый газ, водометы и резиновые пули в отношении людей, протестующих против закона об "иноагентах". Президент Грузии Саломе Зурабишвили обратилась к министру внутренних дел Вахтангу Гомелаури с призывом прекратить разгон мирной демонстрации.

Источник: заявление Зурабишвили опубликовала на своей странице в Facebook

Детали: Глава страны также призвала общественного защитника Левана Йоселиани немедленно отреагировать на события, происходящие в Тбилиси.

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Акция протеста в Грузии, фото: Эхо Кавказа
Акция протеста в Грузии, фото: Эхо Кавказа

Прямая речь Зурабишвили: "Обращаюсь к министру внутренних дел немедленно прекратить разгон мирной демонстрации, применение непропорциональной силы, насилие в отношении молодых людей. Хорошо видно, что акция проходила мирно, не представляла никакой опасности, угрозы порядку не было".

Акция протеста в Грузии, фото: Эхо Кавказа
Акция протеста в Грузии, фото: Эхо Кавказа

Еще детали: 30 апреля Парламент Грузии начал рассмотрение законопроекта об "иноагентах" во втором чтении. Перед зданием парламента проходит акция против принятия закона, во время которой произошли столкновения протестующих с полицией.

Полиция применила слезоточивый газ возле здания парламента Грузии. Кроме того, некоторые участники акции утверждают, что правоохранители применили и резиновые пули. Есть пострадавшие, которым сотрудники скорой помощи оказывают первую помощь на месте.

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Правоохранители также применили водомет для разгона участников акции.
До этого прозвучало предупреждение об использовании спецсредств.
Участники митинга на улице Читадзе попытались убрать установленные здесь заграждения и перекрыть ими дорогу.


Тем временем правоохранители начали задерживать протестующих перед парламентом.
До этого силовики применили перцовые баллончики, в результате чего пострадали несколько граждан. На месте работают бригады скорой помощи. Врачи оказывают им первую помощь.
В 3 ночи протестующие остаются на улицах.

Предыстория:

  • 29 апреля, у здания грузинского парламента в Тбилиси вечером состоялся митинг правящей партии "Грузинская мечта" в поддержку законопроекта "О прозрачности иностранного влияния", раскритикованного Западом и гражданским обществом.
  • Ранее в понедельник комитет парламента Грузии по юридическим вопросам после 10-часового заседания поддержал законопроект "О прозрачности иностранного влияния" во втором чтении
  • В понедельник в ЕС в очередной раз предупредили Грузию, что принятие закона об "иноагентах" будет иметь последствия для процесса ее интеграции в Европейский Союз.
  • Грузинские дипломаты ранее выступили с заявлением, в котором говорится о том, что решения партии власти "Грузинская мечта" на 180 градусов развернули внешнеполитический курс Грузии отдаляет грузинский народ от ЕС.

Темы: Грузия
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