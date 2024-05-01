Массовый протест в Грузии: президент призвала МВД прекратить разгон людей
В Тбилиси полиция применила слезоточивый газ, водометы и резиновые пули в отношении людей, протестующих против закона об "иноагентах". Президент Грузии Саломе Зурабишвили обратилась к министру внутренних дел Вахтангу Гомелаури с призывом прекратить разгон мирной демонстрации.
Источник: заявление Зурабишвили опубликовала на своей странице в Facebook
Детали: Глава страны также призвала общественного защитника Левана Йоселиани немедленно отреагировать на события, происходящие в Тбилиси.
Прямая речь Зурабишвили: "Обращаюсь к министру внутренних дел немедленно прекратить разгон мирной демонстрации, применение непропорциональной силы, насилие в отношении молодых людей. Хорошо видно, что акция проходила мирно, не представляла никакой опасности, угрозы порядку не было".
Еще детали: 30 апреля Парламент Грузии начал рассмотрение законопроекта об "иноагентах" во втором чтении. Перед зданием парламента проходит акция против принятия закона, во время которой произошли столкновения протестующих с полицией.
Полиция применила слезоточивый газ возле здания парламента Грузии. Кроме того, некоторые участники акции утверждают, что правоохранители применили и резиновые пули. Есть пострадавшие, которым сотрудники скорой помощи оказывают первую помощь на месте.
У Тбілісі поліція застосувала сльозогінний газ, водомети та гумові кулі проти людей, що протестують проти закону про “іноагентів”. pic.twitter.com/vOPAT8Fdv7— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) April 30, 2024
Правоохранители также применили водомет для разгона участников акции.
До этого прозвучало предупреждение об использовании спецсредств.
Участники митинга на улице Читадзе попытались убрать установленные здесь заграждения и перекрыть ими дорогу.
Масовий протест у Грузії: президентка закликала МВС припинити розгін людей pic.twitter.com/D5UkN1dDAy— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) April 30, 2024
Тем временем правоохранители начали задерживать протестующих перед парламентом.
До этого силовики применили перцовые баллончики, в результате чего пострадали несколько граждан. На месте работают бригады скорой помощи. Врачи оказывают им первую помощь.
В 3 ночи протестующие остаются на улицах.
Предыстория:
- 29 апреля, у здания грузинского парламента в Тбилиси вечером состоялся митинг правящей партии "Грузинская мечта" в поддержку законопроекта "О прозрачности иностранного влияния", раскритикованного Западом и гражданским обществом.
- Ранее в понедельник комитет парламента Грузии по юридическим вопросам после 10-часового заседания поддержал законопроект "О прозрачности иностранного влияния" во втором чтении.
- В понедельник в ЕС в очередной раз предупредили Грузию, что принятие закона об "иноагентах" будет иметь последствия для процесса ее интеграции в Европейский Союз.
- Грузинские дипломаты ранее выступили с заявлением, в котором говорится о том, что решения партии власти "Грузинская мечта" на 180 градусов развернули внешнеполитический курс Грузии отдаляет грузинский народ от ЕС.