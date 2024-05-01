ISW: Продвижение россиян замедлилось. Они взяли паузу и готовятся к наступлению на Торецк.

Аналитики Института изучения войны считают, что россияне замедлили продвижение и готовят резервы, чтобы попытаться наступать на со своего выступления к северу от Авдеевки в направлении Торецка, чтобы дополнить российские наступательные операции вблизи Часового Яра.

Источник: ISW

Детали: 30 апреля в районе Авдеевки российские войска впервые за несколько дней не осуществили никаких подтвержденных наступлений, тогда как украинские источники сообщали, что на направлении Бахмут-Часов Яр российские войска совершили больше атак, чем возле Авдеевки.

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В утренних и вечерних сводках Генштаба Украины за 30 апреля указано, что всего за сутки украинские войска отбили 47 атак РФ на Авдеевском направлении и 57 атак россиян на Бахмутском направлении, причем значительно больше атак совершено на направлении Часового Яра.

Отчета за один день недостаточно, чтобы установить закономерность, но это может свидетельствовать о том, что российские войска несколько замедляют темпы атак вокруг Авдеевки, одновременно восстанавливая наступательные действия вокруг Часового Яра, как и прогнозировал ISW.

Примерно с 20 апреля российские войска сосредоточились на наращивании тактического успеха вблизи Очеретино (к северо-западу от Авдеевки) и Новокалиново (к северу от Авдеевки), но по состоянию на 30 апреля темпы подтвержденного продвижения, похоже, замедлились.

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Российские войска могут решить наступать со своего выступления к северу от Авдеевки в направлении Торецка, чтобы дополнить российские наступательные операции вблизи Часового Яра, что, вероятно, потребует от российских войск тактическую паузу, чтобы сосредоточить силы для наступления.

Часов Яр является оперативно важным объектом, поскольку он станет плацдармом для российских войск для начала наступательных операций на Дружковку и Константиновку, которые служат крепостями для четырех крупных городов Донецка. Однако российским войскам, вероятно, понадобится более длительная пауза для усиления существующих подразделений и передислокации дополнительных сил в район Очеретино, если они решат попытаться продвинуться на север в район Торецка.

Ключевые выводы ISW за 30 апреля: