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В России беспилотники атаковали две области: на Рязанском НПЗ возник пожар 

Алена ИвашкивСреда, 1 мая 2024, 06:36
В России беспилотники атаковали две области: на Рязанском НПЗ возник пожар 
фото иллюстративное: РосСМИ

В ночь на среду беспилотники атаковали Рязанскую и Воронежскую области России. На Рязанском нефтеперерабатывающем заводе возник пожар. 

Источник: Baza, губернатор Рязанской области Павел Малков, губернатор Воронежской области Александр Гусев

Детали: По словам очевидцев, атака на НПЗ произошла около трех часов утра. Сначала был слышен гул, а затем прогремели два взрыва.

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Сейчас на заводе работают оперативные службы.

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Малков подтвердил факт атаки, заявив, что один беспилотник якобы сбили. Количество БПЛА, которые долетели до Рязанского НПЗ, чиновник не озвучил.

Гусев пишет в своем телеграм-канале, что в ночь на среду над территорией Воронежской области были сбиты два беспилотника.

По его словам, один из них был сбит в пригороде Воронежа, а еще один - в Воронежской области.

Справочно:  Рязанский нефтеперерабатывающий завод находится под контролем НК "Роснефти". Большинство продуктов нефтепереработки экспортируется.

Темы: Росcиябеспилотники
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