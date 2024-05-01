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Оккупанты накрыли Никополь артиллерией и "Градами": много разрушений, ранена женщина

Ирина БалачукСреда, 1 мая 2024, 07:46
Оккупанты накрыли Никополь артиллерией и Градами: много разрушений, ранена женщина
ФОТО ИЗ TELEGRAM СЕРГЕЯ ЛЫСАКА 

Один человек получил ранения, повреждены 7 многоэтажек, админздание, детсад, заправка и линия электропередач в результате российских обстрелов Никополя в Днепропетровской области.

Источник: глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак в Telegram

Прямая речь Лысака: "Вечером враг трижды обстрелял Никополь. Применил не только тяжелую артиллерию, но и РСЗО "Град". Пострадала 82-летняя женщина. Будет лечиться амбулаторно". 

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Фото из Telegram Сергея Лысака 

Детали: По словам главы ОВА, в результате обстрелов повреждены админздание, детсад, заправка, 7 многоэтажек и еще 1 двухэтажный.

Также задело линию электропередач. 

 
Фото из Telegram Сергея Лысака 

"Обследование пораженных территорий продолжается. Последствия атак уточняются", − подытожил Лысак.

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Темы: НикопольДнепропетровская областьвойна
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