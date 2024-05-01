Оккупанты накрыли Никополь артиллерией и "Градами": много разрушений, ранена женщина
Среда, 1 мая 2024, 07:46
Один человек получил ранения, повреждены 7 многоэтажек, админздание, детсад, заправка и линия электропередач в результате российских обстрелов Никополя в Днепропетровской области.
Источник: глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак в Telegram
Прямая речь Лысака: "Вечером враг трижды обстрелял Никополь. Применил не только тяжелую артиллерию, но и РСЗО "Град". Пострадала 82-летняя женщина. Будет лечиться амбулаторно".
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Детали: По словам главы ОВА, в результате обстрелов повреждены админздание, детсад, заправка, 7 многоэтажек и еще 1 двухэтажный.
Также задело линию электропередач.
"Обследование пораженных территорий продолжается. Последствия атак уточняются", − подытожил Лысак.
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