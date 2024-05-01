СБУ пришла с обысками к митрополиту УПЦ МП Луке – источник

Служба безопасности Украины проводит обыски у митрополита УПЦ МП Запорожского и Мелитопольского Луки, в миру - Андрей Коваленко.

Источник: собеседник "Украинской правды" в спецслужбе

Детали: Следственные действия проходят утром 1 мая в Запорожье.

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Подробности в СБУ обещают позже.

Справка: По данным движения "Чесно", митрополит Лука был замечен в распространении пророссийской пропаганды и оправдании вооруженной агрессии РФ против Украины.

В 2023 году Коваленко заявил, что масштабы гонений времен Сталина-Хрущева на церковь были ничтожно малы по сравнению с тем, что происходит сейчас в Украине.

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В 2022 году он заявлял, что украинцы заслужили российские бомбардировки, поскольку они терпят гей-парады в Киеве.