Оккупанты за сутки убили двух мирных жителей Донетчины

Российские военные убили двух мирных жителей в Донецкой области 30 апреля.

Источник: председатель Донецкой ОВА Вадим Филашкин в Telegram

Прямая речь: "Покровский район. В Марьинской громаде обстреляны Красногоровка, Константиновка и Парасковиевка. В Остром Кураховской громады повреждены дом и админздание. В Новоалександровке Гродовской громады погиб человек.

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фото: Донецкая ОВА

Краматорский район. В Лиманской громаде обстреляны Торское, Терны и Ямполовка. В Калиновом Ильиновской громады 1 человек погиб. Под огнем окраины Константиновской громады".

фото: Донецкая ОВА

Детали: Также, по словам Филашкина, захватчики били по Бахмутскому району. Повреждены 9 частных домов, многоэтажка и промышленное здание. Всего за сутки россияне 7 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области.